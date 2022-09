El pleno del Ayuntamiento de Lleida debatirá este mes una propuesta de CiU de modificación de la ordenanza de civismo con el fin de prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos de la ciudad, según ha informado este lunes la formación nacionalista.

CiU considera que estas prendas de ropa son un obstáculo para la integración de la mujer en la sociedad y atentan contra su dignidad.

El burka es una túnica que tapa a la mujer completamente, de pies a cabeza, y que tiene una rejilla a la altura de los ojos para permitir la visión, y el niqab es un velo que sólo deja los ojos sin tapar.

El grupo municipal de CiU considera que la presencia en Lleida de representantes del salafismo, una doctrina islámica ultraortodoxa, "ha facilitado la difusión de prácticas que no son compatibles con los valores de la igualdad de género y el respeto a la dignidad de la mujer.

Por ello, considera imprescindible que el gobierno municipal modifique la ordenanza de civismo del 2007 que regula la actividad de las personas físicas y jurídicas en el espacio público para poder llevar a cabo la prohibición de la utilización del burka o del nicab por la calle.

El alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha explicado que el anuncio de la moción de CiU llegó posteriormente a que él mismo se posicionara públicamente. En su momento Ros señaló en este sentido que "partiendo del respeto a las identidades culturales pero teniendo en cuenta la necesidad de integración de las distintas comunidades a la cultura de nuestro país, hay símbolos, como determinados tipos de velos religiosos, que claramente tienen una finalidad de destacar una desigualdad de derechos por razón de género entre hombre y mujer".

Corbacho, partidario de prohibir el burka en el trabajo

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, se ha mostrado este lunes partidario de prohibir el uso del burka, la vestimenta utilizada por algunas mujeres de creencia islámica que cubre totalmente su cuerpo, en las administraciones públicas y en el trabajo.

Corbacho, que ha acudido a Lleida para participar en un almuerzo coloquio organizado por el Fòrum Empresa, ha hecho estas declaraciones durante su visita al Ayuntamiento leridano, que debatirá a finales de este mes si se prohíbe el uso del burka en la calle.

"Si voy por la calle y veo que alguien lleva una cruz sé que esa persona es cercana a la religión cristiana. Si el símbolo de unas creencias religiosas es un pañuelo en vez de una cruz, me parece muy bien, pero otra cosa es el burka. No me imagino a una persona trabajando en nuestro mercado laboral o desarrollando una actividad pública con el burka", ha señalado Corbacho.

En este sentido, el ministro ha concretado que no está de acuerdo con que "se implante como una cosa natural".

"El burka va un poco más allá de una identificación religiosa de una persona con una creencia. No estoy de acuerdo con que una persona pueda trabajar con burka en el Ayuntamiento de Lleida, por ejemplo. Si ahora no hay ninguna norma que lo prohíba, creo que el consistorio debería hacerla. Ahora bien, yo no prohibiré a nadie que lo lleve en su casa", ha explicado Celestino Corbacho.

El titular de Trabajo ha señalado que aunque se debería debatir en profundidad sobre la prohibición del burka, a su entender debe haber unas "normas mínimas".

"Soy respetuoso con las creencias individuales pero ocultar a la mujer por completo a través de una vestimenta, por mucha simbología religiosa que tenga eso, es un choque radical con nuestra sociedad y para el avance de la igualdad entre hombres y mujeres. Son valores de nuestra sociedad que no pueden entrar en retroceso", ha concluido el ministro de Trabajo