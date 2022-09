El gobierno interino de Kirguistán ha anunciado este jueves que celebrará elecciones presidenciales y legislativas el 10 de octubre. Antes tiene previsto realizar un referéndum sobre una nueva Constitución el 27 de junio.

Las fechas de estas consultas han sido anunciadas a través de la televisión nacional el número dos del gobierno, Omurbek Tekebayev.

Estados Unidos y la Unión Europea habían pedido al gobierno de Kirguizistán que celebrara elecciones con el fin de restaurar la estabilidad del país.

"Con este proyecto, el sistema político estará preparado para evitar la concentración del poder en las manos de una sola persona. El presidente será privado de su inmunidad y los miembros de su familia no gozarán más de la financiación del Estado ", ha precisado Tekebayev, quien, además, ha indicado que "El jefe de Estado vivirá con su propio salario ".

La base de EE.UU., en el aire

La situación de la base estadounidense en Manas, Kirguistán, no se determinará hasta que no se celebren elecciones en el país.

El gobierno que asumió el poder tras el levantamiento del pasado 7 de abril no se habían pronunciado dejando clara su postura sobre la base aunque siempre se ha tenido claro que es algo que provoca cierto recelo.

"Esta pregunta no se considerará antes de las elecciones", ha sentenciado Tekebayev.

El anuncio de las elecciones en Kirguistán abre una nueva incógnita en un país que, tras el derrocamiento de Bakíev, no ha logrado alcanzar la estabilidad. De hecho, el pasado miércoles, el ex presidente kirguís hacía pública su intención de no renunciar a la presidencia. Por ello, afirmaba, se sigue considerando el Jefe del Estado de Kirguistán.