Maite Areal, la esposa del ex presidente Jaume Matas, se ha acogido a su derecho a no declarar como imputada dentro del caso Palma Arena, que investiga el supuesto desvío de fondos públicos en la construcción del velódromo durante la pasada legislatura. Además, el abogado de Matas -que ya está declarando- ha pedido al juez que dicte la nulidad sobre las conversaciones intervenidas.

Areal, quien debía prestar declaración ante el juez José Castro tras hacer lo propio el supuesto testaferro de Matas, Bartomeu Reus, sólo ha permanecido en la sala de vistas diez minutos. Según informa RNE, ya ha abandonado los juzgados. Poco antes de las 13.00 horas, ha entrado a declarar el ex presidente Jaume Matas.

Según las primeras informaciones que han transcendido, Matas ha negado ante el juez que sea el propietario del piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, en el que viven sus hijos.

Por su parte, el abogado de Jaume Matas, Rafael Perera, ha anunciado que presentará un recurso para pedir la nulidad de las grabaciones judiciales dadas a conocer ayer martes y en las que se reproducen conversaciones de él con su cliente y con la esposa de éste, Maite Areal, por el caso Palma Arena, según ha adelantado RNE.

Según el letrado, estas conversaciones, aunque han sido obtenidas con mandato judicial, se refieren a la "estrategia de defensa" de su cliente y se trata de "conversaciones típicas" de abogado y defendido, por lo que cree que deben ser anuladas como prueba incriminatoria.

Perera alega la "indefensión" en que se encuentra la defensa al haber tenido conocimiento de las mismas el mismo día en el que estaba prevista la declaración y ha pedido al juez que actúe como el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha anulado parte de las grabaciones del caso Gürtel.

El letrado sostiene que al residir su cliente en Estados Unidos la única vía que tenía para comunicarse con él era telefónica y considera que estas conversaciones forman parte del ámbito privado, razón por la cual sostiene su exclusión de la investigación.

La aparición de estas nuevas pruebas en forma de grabaciones, ordenadas por el juez instructor, José Castro, y dadas a conocer ayer martes, motivó el aplazamiento de la comparecencia de Matas y otros dos imputados a este miércoles.

Perera ha hecho este anuncio en un receso de las declaraciones por el caso Palma Arena, tras concluir la del ex conseller de Obras Públicas en el primer Govern de Jaume Matas, Bartomeu Reus, quien ha negado ante el juez haber sido testaferro del ex presidente y ha asegurado que el piso de Madrid, ubicado en el barrio de Salamanca y que se encuentra bajo investigación judicial dentro del caso Palma Arena, es de su propiedad.

Reus declara que el piso es suyo

Según informa RNE, Reus, que ha declarado por espacio de dos horas y cuarto tras comenzar poco antes de las 09.30 horas, ha asegurado que es el propietario de este piso en el que residen los hijos de Matas, aunque ha reconocido que la reforma de la vivienda la llevó a cabo la esposa del ex president, Maite Areal. Además, ha alegado que el piso lo tiene alquilado a la familia Matas.

Reus ha sido el primero en comparecer este miércoles ante el juez en una jornada en que el ex presidente del Govern balear Jaume Matas ha sido abucheado de nuevo a su llegada a los juzgados de Palma, alrededor de las 09.00 horas, para declarar en el caso, en el que está acusado de corrupción. No obstante, tanto el número de ciudadanos concentrados como el de medios de comunicación asistentes, ha disminuido con respecto a la primera jornada.

El cuñado de Matas, Fernado Areal, declaró ayer martes ante el juez que pagó una señal de 100.000 euros en nombre de Matas para el piso de Madrid, pero que finalmente fue escriturado a nombre de Bartomeu Reus, que luego se lo alquiló a la familia del ex líder del PP. En cuanto a este alquiler, reconoció que actuó como apoderado en esta operación y ha dicho que lo hizo para no perjudicar a Matas de cara a las elecciones.

Estaba previsto que las declaraciones se retomaran con la comparecencia primero del supuesto testaferro de Matas, Bartomeu Reus, amigo del ex político del PP y ex presidente de Gesa-Endesa, seguido de la mujer de Matas, Maite Areal, mientras que el ex presidente balear será el último en hacerlo, según han informado a RTVE.es fuentes judiciales.