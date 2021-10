Intelectuales y artistas han defendido este sábado en Jaén al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ante el "embate de inhumanidad e inmoralidad" que sufre y que de completarse pondría en "crisis" el estado derecho y la independencia judicial.

Así lo ha destacado el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo a los medios de comunicación antes del acto organizado por la Plataforma de apoyo al juez Garzón en la Institución Ferial de Jaén provincia a la que perteneceTorres, el pueblo natal del magistrado.

Víctima de un "atropello"

En su opinión, el juez está siendo víctima de un "atropello" por parte del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) al entender que las decisiones de Garzón en todas sus actuaciones "son absolutamente y necesariamente justas", frente a lo que existe una "operación evidente de acoso" traducida en tres procesos por diferente motivos.

Sin embargo, ha afirmado que "no van a salir adelante" porque "no tienen razón" los denunciantes, que son fundamentalmente organizaciones de extrema derecha aliadas con personas vinculadas a procesos por corrupción y partido políticos afectados por ella y por la actitud "limpia, clara y transparente de oposición a estas acciones legales y denuncias que no tienen fundamento" por parte del ministerio público.

"Estamos para defender al juez Garzón, que hoy es defender la independencia judicial, defender el estado democrático de derecho, la democracia frente a la crisis que representaría el que fuera víctima del atropello al que está siendo sometido", ha asegurado.