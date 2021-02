00.49. Lola Dueñas insiste en que el Goya recibido es de "Pablo y yo". Amenábar dice: "Ha ganado claramente Celda 211, pero hemos rascado siete Goyas"

00.45 Termina la gala.

00.43. Así pues, la película de Daniel Monzón se lleva ocho galardones, incluyendo película y director. Ágora se lleva siete, seis en apartados técnicos y uno al mejor guión original para Alejandro Amenábar y Mateo Gil. El petardazo de la noche, la presencia de Almodóvar.

00.38 Y el premio es para... Celda 211.

00.36. "Vamos a pasar a los que son los auténticos protagonistas", dice el protagonista de la noche...

00.34. "Yo tenía mis peros", cuenta Almodóvar cómo le han convencido. "'¿Qué pasa si me dan el premio a mejor guión original?', le dije a Álex; 'Pedro, no te lo van a dar'"...

00.32. Almodóvar está aquí!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

00.29. Daniel Monzón es increíble. Su modestia difícilmente tiene parangón. ¡Y suena tan sincero! Asegura con absoluta convicción que este premio es de todos los que han participado en la película. Su pequeño trozo lo dedica a su familia.

00.28. Rosa María Sardá anuncia a los nominados como mejor director... es para Daniel Monzón.

00.25. Alberto Ammann y Marta Etura, pareja en Celda 211, se comen a besos en la sala de prensa, primera vez que se ven tras recibir sus respectivos Goya.

00.24. Pues Buenafuente tampoco ha aparecido mucho... Y eso que se supone que era el centro de la ceremonia. A ver qué pasa con la sorpresa final.

00.21. José Coronado y Aitana Sánchez-Gijón presentan a las candidatas como mejor actriz protagonista. ¿Quién ganará? Está cantado. Sí, ¡Lola Dueñas! El agradecimiento, para todo el equipo, "qué equipo". A Pablo Pineda: "Tú y yo sabemos que este premio es a medias".

00.19. Quedan tres galardones, los gordos, que desequilibrarán la balanza.

00.17. Celda 211 se acerca a Ágora. Se lleva el Goya al mejor montaje para Mapa Pastor.

00.16. Marta Etura, sin soltar su Goya, se ha mezclado con los periodistas que siguen la gala desde la sala de prensa. Ahí se puede fumar.

00.13. Recordamos en vídeo uno de los momentos más emotivos de la noche, la dedicatoria de Marta Etura por su Goya como mejor actriz de reparto. Y la 'réplica', la de Luis Tosar.

00.11. Jorge Guerricaechevarría y Daniel Monzón, Goya a mejor guión adaptado por Celda 211.

00.09. El Goya a Mejor guión es para Alejandro Amenábar y Mateo Gil, por Ágora.

00.07. Desde el auditorio, Guille Milkyway, premiado con un Goya, asegura que "no hay muchos entresijos que contar. what you see is what you get..."

00.05. Ana Belén y Óscar Jaenada entregan el Goya a Mejor actriz revelación. El Goya es para Soledad Villamil, por El secreto de sus ojos. No deja de ser absurdo que den un premio a una actriz revelación que lleva 18 años de carrera artística. Segundo premio para la película de Campanella. Merecidísimo.

00.02. Daniel Brühl presenta el premio a Mejor película europea... que se lo lleva Slumdog millionaire. ¿Estamos en el día de la marmota? Es como volver al año pasado, cuando la de Danny Boyle arrasó en los Oscar.

00.00. ¿No has visto a Pocoyó entregando un Goya? No te lo pierdas.

23.58. Mejor película hispanoamericana... El secreto de sus ojos. Injustamente olvidada en los galardones de esta noche. Y no lo decimos porque esté participada por Televisión Española.

23.53. Luis Tosar entra en la sala de prensa al grito de "Oé, oé, oé, oé....". Gran aplauso de los periodistas: unanimidad en reconocer el trabajo del galardonado, que cuenta que el cabezón irá a casa de sus padres y que vuelve a asegurar que el papel de Malamadre era un "bombón" de personaje.

23.52. Entre bastidores: Raúl Arévalo está como loco en los pasillos, acompañado de su Goya... No se separa de él ni un momento, besa a todos, se hace fotos con él.

01.05 min Raúl Arévalo ha recibido el Goya a la mejor interpretación masculina de reparto por su trabajo en la película "Gordos", dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, durante la XXIV edición de estos galardones, en la que se impuso a Carlos Bardem, Antonio Resines y Ricardo Darín.

23.47. Un vídeo recuerda a Antonio Mercero, Goya de Honor. Recoge el galardón su hijo, también Antonio Mercero, porque su padre no se encuentra bien de salud. Álex de la Iglesia se lo llevó a casa hace unos días y lo grabaron en unas imágenes.

23.45. Antes de la gala, Maribel Verdú aseguraba estar muy tranquila porque "este año está clarísimo". No hay emoción, pues, en el Goya a la Mejor Actriz.

05.24 min Los actores españoles llegan poco a poco al Palacio de Congresos de Madrid, donde se celebra la Gala de los Goya. Maribel Verdú, que aspira al Goya como Mejor actriz, confiesa que está "tranquila", porque "este año está clarísimo".

23.43. Varias mujeres presentan el Goya a mejor dirección novel... para Mar Coll, por Tres días con la familia. Está participada por Televisión Española.

23.40. Tras abrazarse con sus rivales presentes, Jordi Mollà y Antonio de la Torre, agradece el premio al equipo, con el que ha trabajado de "buen rollo". Se ha reconocido "de bajón" tras las palabras de Marta Etura, que han sido emocionantes, el mejor momento de la noche para él. Él dedica en gallego el premio a sus padres, y a Marta, su "compi" que siempre está ahí.

23.37. Javier Bardem presenta el Goya a Mejor actor protagonista. Y el ganador es... Luis Tosar, por Celda 211. Un premio anunciado.

03.29 min El cine español se viste de gala para recibir sus premios más importantes. Luis Tosar, favorito para conseguir el Goya a Mejor Actor, afirma a su llegada que no lleva bien ser el primero en las quinielas

06.07 min Mara Torres, presentadora de En La 2, entrevista al actor Luis Tosar en la Biblioteca Nacional unos días antes de ser galardonado con el Goya al Mejor Actor.

00.25 min El protagonista de 'Celda 211', claro favorito a llevarse el Goya como mejor actor protagonista, defiende la película, una de las mejores -"y está mal que yo lo diga"- del último año.

00.00 min Reportaje de Alberto Bermejo sobre la película que narra parte de la vida de Hypatia de Alejandría, filósofa y astrónoma del siglo IV.

23.34. Hora de recordar a los miembros de la industria del cine que murieron en los últimos 365 días (o casi), desde la última gala de los Goya, con un vídeo.

23.30. El Goya a Mejor largo documental es para Garbo, el hombre que salvó el mundo.

23.27. Vuelve a ver la dedicatoria del premio de Alberto Ammann y Raúl Arévalo.

23.26. María Isabel Felipe, una ciudadana anónima, va a presentar el siguiente premio. Vive en Mollet del Vallès.

23.23. El Goya a Mejor cortometraje de ficción es para Dime que yo, de Mateo Gil. Éste no puede recogerlo porque está en Bolivia rodando, así que lo hacen los protagonistas del corto.

23.22. En rueda de prensa, Marta Etura ha explicado por qué esa dedicatoria tan especial a su padre, que ha sufrido un accidente hace poco. Además, se lo ha dedicado de nuevo "a la gente que me hace seguir adelante". "Es una lotería y me ha tocado a mí", ha señalado.

23.21. Eduardo Noriega y Belén Rueda le van a entregar el premio al Mejor cortometraje documental a... Flores de Ruanda, de David Muñoz.

23.19. Guille Milkyway ya está de vuelta al Twiter.

23.18. El Goya a mejor sonido es para... Burmann, J. Fernández y C. Farauolo, por Celda 211.

23.12. Álex de la Iglesia, presidente de la Academia de cine, hace un discurso inusitadamente humilde. Asegura que si el público ha ido a ver el cine español en 2009 es porque "nos ha dado una oportunidad", y es que "nunca reconocemos nuestros errores; nos miramos el ombligo". Pero, asegura, "antes que nada somos trabajadores". Se refiere a las "miles de familias que no tienen glamour" y viven del cine.

23.09. En rueda de prensa, Alberto Ammann, sorprendentemente tranquilo tras llevarse su primer Goya, asegura que el Goya se va a ir "a casa de mis padres en Buenos Aires". Asegura que está muy tranquilo y que "los astros se conjugaron" para que él participara en Celda 211.

03.13 min Guille Milkyway, cantante y compositor de La Casa Azul, opta con el tema "Yo, también" al Goya a la mejor canción. Una composición, con aires de rumba, que nos transporta a los 70 y está incluida en la banda sonora de la película del mismo título dirigida por Álvaro Pastor y Antonio Naharro.

23.08. Goya a la mejor dirección de producción para... José Luis Escolar, por Ágora.

23.05. Etura, visiblemente nerviosa agradece el premio al gran "capitán", Daniel Monzón, y a sus padres, a su familia, a sus amigos, a sus maestros... Y a "su amor", Luis Tosar.

23.03. Goya Toledo y Juan Diego presentan a las candidatas a Mejor actriz de reparto. El Goya es para... Marta Etura.

22.59. El Mejor corto de animación... La dama y la muerte, de Javier Recio Gracia. El cortometraje producido por Antonio Banderas está nominado al Oscar. Recio asegura que "este año el nivel ha sido realmente increíble". Agradece el premio a la productora... y a su abuela, ya fallecida, que le inspiró mucho para el corto.

22.57. Goya a Mejor película de animación: Planet 51. Al final lo ha tenido que leer Manuela Velasco. "Si Goya hubiera vivido hoy, hubiera hecho animación", dice su director.

22.56. Pocoyó va a presentar el próximo premio.

22.54. Se abraza a Tosar antes de subir a agradecer el premio. Al equipo de la película, a Monzón sobre todo... y a sus padres.

22.49. Mario Casas y Marisa Paredes presentan el Goya a mejor actor revelación... Alberto Ammann, por Celda 211.

22.48. Emma Suárez y Silvia Abascal, espectaculares, presentan el Goya a Mejor diseño de vestuario. Gana... Gabriella Pescucci, por Ágora.

22.45. Mejor maquillaje y peluquería para Ágora de nuevo.

22.42. El Goya a Mejor dirección artística va para... Guy Hendrix Dyas, Ágora.

22.40. "Desde que uno quiere ser actor, uno piensa en este momento, en ganar un Goya", asegura Raúl Arévalo en sus primeras declaraciones tras recoger el Goya. "A ver si me familiarizo con el Goya", dice mirando al cabezón. No se lo esperaba, como ya ha dicho en la alfombra, y espera celebrarlo "toda la noche".

22.38. Amaia Salamanca anuncia el Goya a mejor fotografía: Xavi Giménez, por Ágora.

22.35. Guille Milkyway no sbae dónde colocará el Goya porque no le gustan las casas donde la gente expone sus logros, "es horrible". Asegura y reasegura que no se esperaba el Goya, "nada más lejos de mi imaginación y mi mundo".

22.32. Celda 211 se queda sin uno de los Goya a los que era favorito (tenía dos nominaciones). Arévalo agradece el premio a su familia, incluyendo a su primo, el director de Gordos, Daniel Sánchez Arévalo.

00.17 min "Votadnos, vednos y esperamos que los Goya sirvan para que sigamos avanzando y haciendo más películas", asegura el hombre de la sonrisa y las ocho candidaturas.

22.31. Raúl Arévalo, Goya a mejor actor de reparto, por Gordos. Carlos Bardem aguanta el tirón. Arévalo: "Muchas... gracias. Joder".

22.30. Penélope presenta el Goya a Mejor actor de reparto.

22.29. El octavo Goya de Iglesias, que ya ganó con este trabajo el Premio de Cine Europeo. Agradece el premio a Almodóvar y a su familia

22.28. Goya a la Mejor música original, para Alberto Iglesias, Los abrazos rotos.

22.25. "oh!! el goya!! ahora sobretodo no resbalar, que sería típico de mí, y no hacer demasiado el ridículo que esas cosas te persiguen de por vida", nos dice.

22.24. ¡¡¡¡Goya para "Yo, también"!!!!

22.23. Ahora toca el premio a la mejor canción. Todos con Guille Milkyway, que 'twittea' para RTVE.es la gala desde la fila 7.

22.20. Javier Godino y Secun de la Rosa presentan las principales candidaturas con una canción a lo Broadway.

22.19. Bergé agradece el premio a todo su equipo técnico, "que sientan este premio como suyo". Reynolds: "Es un verdadero placer trabajar en esta película".

22.18. Primer Goya de la noche, para Ágora: Cris Reynolds y Félix Bergé por efectos especiales.

22.17. Paz Vega entra para presentar el primer premio, a efectos especiales.

22.14. Andreu Buenfuente, con gran vivacidad e ingenio, va bromeando sobre todos los principales nominados. Saluda a Mónica Cruz y Carlos Bardem, "ah, no, si son sus hermanos", sino Penélope y Javier, en primera fila.

22.09. Buenfuente bromea con la ausencia de Almodóvar. "Estoy muy contento porque este año ha venido Pedro... Pedro García, un amigo del colegio".

22.07. ...Carmen Machi, Lola Dueñas, Pilar López de Ayala, Gorka Otxoa, Manuela Velasco...

22.05. Comienza la gala con un cortometraje protagonizado por Andreu Buenafuente. Salen Álex de la Iglesia, Eduardo Noriega...

22.04. Penélope Cruz y Javier Bardem, ¡sentados juntos en el auditorio!

21.59. "hy un silencio sepulcral. vaya miedazo...", cuenta Milkyway desde su asiento en la fila 7 del auditorio, junto al equipo de Yo, también.

00.25 min El actor, que interpreta a 'Apache' en 'Celda 211', defiende su nominación al Goya como mejor actor de reparto porque "creo que no lo he hecho del todo mal: he compuesto un personaje".

21.56. Antes de pasar al auditorio, parte del equipo de Celda 211 valora sus posibilidades para RTVE.es. Luis Tosar intenta quitarse la presión diciendo que no se ve tanto como favorito. Sin embargo, reconoce que ha ensayado más la cara que pondrá si no gana que lo que dirá si gana. Alberto Ammann se ve con posibilidades, pero no ha preparado nada por los nervios. Daniel Monzón, en su línea habitual se quita importancia y dice que "puede haber sorpresas".

21.54. Guille Milkyway, nuestro twitteador exclusivo, nos lo cuenta en "rogiroso directo. no delay".

21.47. En declaraciones para el Telediario 2 de TVE, Penélope ha asegurado que "me pierdo la comida de cominados a los Oscar mañana por venir a los Goya, pero merecía la pena estar aquí". Se dice "alucinada por la generosidad de la Academia" al nominarla por Los abrazos rotos. ¿Echa de menos a Almodóvar? "Echo de menos a Pedro, eso seguro".

21.43. El que está muy nervioso es Carlos Bardem. Aunque no sabemos si por el posible Goya o por su Atleti, que juega contra el Barça unos kilómteros más allá, en el Calderón. "Celda 211 tiene que arrasar", insiste.

02.33 min El actor Luis Tosar, nominado como mejor actor por 'Celda 211', agradece el reconocimiento al equipo de la película y confiesa que sus dos Goya ya ganados los tienen sus padres en casa.

21.40. Bimba Bosé desafía a la mala suerte con su traje color mostaza de David Delfín (y pelo a juego). Asegura que si se junta con Massiel (que va de verde y fue recibida por el público al grito de La-la-la) son las piezas del parchís.

21.37. El lado político también tiene su lado glamouroso... ¿Lo tiene? Hemos visto pasar a Leire Pajín, la secretaria general del PSEO, vestida de Hannibal Laguna. Hace un rató pasó Eduardo Madina, secretario general del grupo parlamentario socialista. Del PP, han pasado el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el vicesecretario de comunicación, Esteban González Pons. También ha llegado al Palacio Municipal de Congresos el ministro de Industria, Miguel Sebastián.

21.36. Y... Fiuuuuu... Penélope pasa por la alfombra verde sin pararse a atender a la prensa...

21.29. Penélope lleva un vestido blanco largo y ajustado, con escote palabra de honor y pelo suelto.

21.28. ¡Penélope Cruz ha llegado!

21.27. Guille Milkyway, nominado por su canción "Yo, también", nos cuenta a través del Twitter, que "pa dentro...".

21.25. Carolina Herrero también viste a Blanca Romero, en blusa blanca y falda negra. Ha pasado un día tranquilo comiendo paella con Tristán Ulloa. Ella también lamenta la ausencia entre los nominados de Ulloa y Willy Toledo, compañeros de reparto.

21.24. Resines, bromista. Le preguntan cuál es su película favorita: "¿Cuál va a ser? ¡Tu padre! Pues Celda 211".

21.21. Pilar Bardem no esconde sus inclinaciones maternales: que gane su hijo, Carlos Bardem, nominado por Celda 211. Su traje-pantalón, ¿de quién? "Vendido por las estupendas dependientas Julia y Paquita de unos grandes almacenes".

21.17. Hace un cuarto de hora entraba la actriz y modelo María Reyes con el perro Pancho de la lotería, que participará en la ceremonia.

21.16. Paz Vega, en un vestido de Hannibal Laguna, pasa volando sin atender a los medios y pidiendo disculpas porque es la primera en entregar un premio y tiene que prepararse.

21.12. Belén Rueda, en un vestido satén de color caramelo, sigue fiel a Carolina Herrera. Asegura que su corazón está con Amenábar y su Ágora.

01.17 min Los productores españoles entregaron anoche sus premios a las mejores películas del 2009.

21.01. Lola Dueñas: "Yo alucino con esto de ser la favorita". La actriz nominada por Yo, también, que ya se llevó el Premio Forqué, asegura a RTVE.es que no estaba nerviosa, pero que con eso de que la den por clara ganadora está perdiendo la calma. Se defiende del cartel diciendo que cree que es una lotería. Sus favoritos: Celda 211 y Luis Tosar. Echa de menos nominaciones a Tristán Ulloa y Willy Toledo por sus papeles en After. Dueñas lleva un vestido negro asimétrico de Alberta Ferreti.

01.49 min La actriz Maribel Verdú, nominada como mejor actriz principal por 'Tetro', confiesa que es un honor y un privilegio estar nominada por séptima vez a los Goya.

20.52. Gorka Otxoa, el Pagafantas más famoso de España, invitará a fantas a las redactoras de la alfombra verde si gana, porque cree que no va a ganar. Borja Cobeaga tampoco cree que se lleve el Goya a mejor dirección novel.

20.49. Eduardo Noriega deja al borde del síncope a la redactora de RTVE.es en la alfombra verde embutido en sus vaqueros y su americana de Moschino. Cree que la favorita es Celda 211 pero que sería injusto que una de las nominadas arrasase. Cree que tienen que repartirse los Goya entre varias películas dado el nivel.

20.45. Maribel Verdú nos asegura que la de este año es la "candidatura más inesperada" de toda su vida. Está doblemente feliz porque ha sido valorado su papel a pesar de que la película no se ha visto apenas en España y no ha sido muy bien recibida por la crítica. Tiene clarísimo que no se lo va a llevar. Que se lo llevará sin dudas Lola Dueñas.

06.02 min El presentador de la gala, Andreu Buenafuente, ha sido de los primeros en llegar a la Gala de los Goya, que asegura que está "muy tranquilo" y ha bromeado con que acude a la gala "sin calzoncillos".

20.39. Natalia Verbeke entregará el Goya a mejor sonido. Eduardo Blanco, el cómico argentino, el Goya a mejor película hispanoamericana. Blanco, al que vimos con Ricardo Darín en Luna de Avellaneda, lamentaba cuando llegó que su amigo no esté en Madrid.

20.36. De momento, en la alfombra verde, va ganando el negro por goleada. Entre otras, han elegido ese color Maribel Verdú, Goya Toledo, Emma Suárez, Cayetana Guillén Cuervo, María Botto y Ruth Gabriel, entre otros.

20.33. Verónica Sánchez y Pilar Castro, nominadas como mejor actriz de reparto por Gordos, llegan juntas y "nerviosas". Gordos tiene seis nominaciones a todos sus actores (más otras dos). Verónica lleva un vestido negro corto y con pedrería, de Ellie Saab. Pilar un vestido corto dorado de Manoush.

20.28. Leticia Herrero, nominada por su papel en Gordos, esta "tranquila" porque cree que no se va a llevar el premio como mejor actriz revelación. Vestida de Dolce Misura en azul eléctrico.

20.27. Penélope Cruz, la más esperada, será de las últimas en llegar, en torno a las 21.00-21.15 horas.

20.18. Leticia Dolera, vestida de granate por Cortana, apuesta por Yo, también y Celda 211. Tanto ella como Óscar Jaenada han lamentado profundamente que Luis Zahera (el yonqui de Celda 211) no haya sido nominado.

20.14. Cayetana Guillén Cuervo, espectacular en su vestido negro de Óscar de la Renta, asegura a RTVE.es que "es muy feo decantarse por una peli u otra", pero da pistas. Sus favoritas son El secreto de sus ojos y Celda 211. Sin embargo, echa en falta más nominaciones para After, Mapa de los sonidos de Tokio y La isla interior.

20.12. Maribel Verdú reconoce su buen momento a las cámaras de La 1: trabajar con Coppola, éxito en el teatro, Premio Nacional de Cinematografía... Dice que son "épocas" y habla de varios proyectos que tiene entre manos, pero no concreta porque todavía no se han firmado.

20.04. La actriz Emma Suárez nos dice al llegar -con un modelo de Armani en color negro, con escote palabra de honor- que tiene "buenas vibraciones" con la gala. Pero no se quiere mojar.

20.03. La top model Clara Alonso ha elevado con su presencia el glamour del momento. Lleva un vestido rosa de corte sirena de Dolce & Gabbana.

20.01. La gente que espera ha enloquecido: ¡Es Maribel Verdú! Con un vestido firmado por Nina Ricci, guapísima.

19.55. Silvia Abascal, que lleva un precioso vestido color crema de Ellie Saab. Reconoce que no ha podido ver todas las películas, pero que sí ha visto Yo, también, y que Lola Dueñas se tiene que llevar sí o sí el Goya a mejor actriz protagonista. Todavía no ha llegado ningún nominado.

19.52 horas. Álex de la Iglesia para "España Directo" de TVE: "La variedad y calidad de las películas españolas, es lo mejor que tenemos ahora. Lo más importante es que en el cine español haya mucha variedad. En Hollywood todas son la misma película. Aunque tenemos mucho que envidiarles, sobre todo el dinero". "Esta gala va a ser especial, amigos". No se quiere mojar en cuál es su película favorita: "Ni voto para los Goya".

19.51 horas. Hace rato que llegaron Santi Millán, Eduardo Blanco, Óscar Jaenada, Daniel Brühl, Jordi Dauder, Silvia Abascal, Mario Casas o Juan Diego Botto.

19.40 horas. Andreu Buenafuente a RTVE.es: "Qué pesaos". Esa es su respuesta cuando le preguntamos si está nervioso. "No estoy nada nervioso; por mucho que todos os empeñéis en que lo esté".

19.10 horas. Fuera del edificio hay mucha gente, sorprendente teniendo en cuenta el frío que pega en Madrid este domingo. La gente quiere ver a Penélope. La pregunta que flota en el aire es: ¿Vendrá Javier Bardem con ella? Y si viene, ¿entrará por la alfombra verde o por la puerta de atrás?

19.00 horas. El primero en llegar al Palacio Municipal de Congresos de Madrid, en el recinto ferial IFEMA de Madrid, es Andreu Buenafuente, el presentador de la ceremonia.