Antich no consigue cerrar un pacto anticrisis con el PP, con el que negociará cada proyecto

El presidente del Govern balear, Francesc Antich, negociará con el PP en el Parlament -también con el resto de partidos- cada una de sus propuestas y acciones de gobierno, al tiempo que ha asegurado que no hay una mayoría suficiente en la Cámara (30 diputados) para que prospere una moción de censura.



Tras reunirse con el presidente del PP, José Ramón Bauzá, en el Consolat de Mar, Antich ha anunciado a los periodistas que el Consell de Govern seguirá aprobando medidas y, como ejemplo, el próximo viernes sacará adelante la Ley del Sector Público para luchar contra la corrupción, un texto que negociará con los populares en la Cámara legislativa.



"Este presidente asume toda la responsabilidad (de la actual crisis política y económica) y, por eso mismo, lleva la iniciativa en momentos de dificultad de nuestra Comunidad", ha aseverado Antich, que también ha invitado al resto de formaciones políticas a ejercer la "máxima responsabilidad" ante esta difícil situación.

Se muestra "totalmente abierto" para negociar con el PP

Aunque el PP no ha aceptado este lunes el Pacto contra la Crisis propuesto por el Govern, el presidente no ha criticado la actitud de los populares y ha recordado que no es un texto "cerrado", sino "totalmente abierto".



La reunión con Bauzá ha sido "correcta", según la ha calificado Antich, quien ha destacado la disposición manifiesta de los populares de tratar sobre asuntos "concretos" para que puedan ser aprobado en el Parlament. "Me parece positivo", ha afirmado el presidente autonómico.



Antich le ha respondido a Bauzá que, bajo ningún concepto, tiene previsto plantear un cuestión de confianza en la Cámara, tal y como quiere el PP.