Francesc Antich descarta presentar una cuestión de confianza

El presidente del Gobierno balear, Francesc Antich ha descartado este lunes presentar una cuestión de confianza a su gestión en el Parlament balear, y ha desafiado al PP a que si tiene una alternativa mayoritaria, plantee una moción de censura.



Tras la expulsión la pasada semana de Unió Mallorquina (UM) del Ejecutivo autonómico, los nuevos consellers han tomado posesión esta mañana de sus cargos en el Consolat de Mar, sede del Ejecutivo, momento que Antich ha aprovechado para pedir a la oposición del PP que "controle, se implique y deje trabajar", al Gobierno. "Por mí, no será", ha asegurado.



En opinión del presidente, avanzar las elecciones autonómicas crearía "más desconfianza" en los distintos sectores sociales y económicos de Baleares y en la ciudadanía.



"Ahora necesitamos mucha valentía y mucha responsabilidad por parte de todos", ha reconocido Antich, quien al principio de su intervención en la capilla de la sede del Ejecutivo ha afirmado que la remodelación de su gobierno es "fruto de una situación no querida por ninguno".

El gobierno balear ha indicado por otra parte, que no está previsto que el presidente del Ejecutivo balear comparezca en el Parlamento regional en un Debate general de la Comunidad, tal y como solicita el PP.



No obstante, sí que se reunirá con el presidente de los 'populares', José Ramón Bauzá, a pesar de que, por el momento, "no hay fecha" para el encuentro.

Antich cuenta con "todo el apoyo" del PSOE La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, ha garantizado este lunes que el presidente de Baleares cuenta con "todo el apoyo" de la dirección federal del partido en su decisión de expulsar de las instituciones a los cargos de Unió Mallorquina.



Pajín ha asegurado que el partido conocía con antelación la decisión de Antich, que afecta no sólo al Govern balear, sino al resto de instituciones en las que los socialistas gobernaban en coalición con UM, como el Consell de Mallorca o el Ayuntamiento de Palma.



A su juicio, el paso dado por Antich pone de manifiesto el "sentido ético" del presidente balear y su forma de hacer política, sin consentir "ni un atisbo de corrupción en el seno de su gobierno".