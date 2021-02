El ex primer ministro británico Tony Blair ha afirmado, al declarar ante la investigación sobre la guerra de Irak (2003), que el "cálculo del riesgo" que suponía el ex presidente iraquí Sadam Husein cambió con los ataques terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001 (11-S).

Al ser preguntado sobre su estrategia sobre Irak, Blair ha asegurado que antes del 11-S creía que Husein podía ser controlado con una "política de contención", a través de sanciones.

"El cálculo de riesgo cambió con los ataques en EE.UU. en los que murieron más de 3.000 personas", ha declarado Blair.

Genio y figura, Blair ha vuelto a no mostrar arrepentimiento alguno por la decisión de invadir Irak pese a la gran pérdida de vidas que ha supuesto el conflicto, y se ha referido en varias ocasiones al peligro que representa la República islámica y la necesidad de atajarlo a tiempo.

Si esa gente, inspirada por fanatismos religiosos, hubiese podido matar a 30.000 lo habrían hecho, entonces llegué a la conclusión de que no se podían asumir riesgos en este asunto", ha afirmado.

Esta posición fue "mía" y "británica" y no de EE.UU., ha precisado.

"Había tres modos de enfrentarse a Sadam"

El ex primer ministro británico ha explicado, ante el comité que investiga las circunstancias de la intervención militar, que después del 11-S el Reino Unido y EE.UU. tenían tres posibilidades para afrontar al dictador iraquí: continuar con la política de sanciones, que Sadam Husein permitiera el ingreso de los inspectores de armas de destrucción masiva y, por último, la opción de sacar al dictador del poder.

Blair ha reconocido que estas tres opciones las evaluó con sus asesores pero no con el gabinete en su conjunto.

Ha explicado que la principal consideración de entonces fue enviar un mensaje "claro" a cualquier régimen en poder de armas de destrucción masiva de que tenía que poner fin a ese programa.

Durante diez años Irak demostró una actitud de "desafío", por lo que había que buscar la manera de que ese país cumpliera.

"Yo pienso que Sadam era un monstruo. Y amenazaba no sólo la región, sino el mundo".

"Responsibility but not a regret for removing Saddam Hussein. I think that he was a monster, I believe he threatened not just the region, but the world."



Blair ha afirmado que no se debía permitir a un régimen "brutal" y "opresivo", como Sadam Husein demostró al utilizar armas químicas contra la población kurda, que desarrollara armas de destrucción masiva.