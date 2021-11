El primer ministro de Irlanda del Norte, Peter Robinson, ha anunciado que abandona el cargo durante seis semanas -el plazo máximo que le permite la ley sin llevar los cambios en el Gobierno al parlamento-para tratar de aplacar el escándalo sexual y financiero desencadenado por su esposa, que ayudó a que le concedieran un préstamo de 55.000 euros a su amante de 19 años.

Durante este periodo le sustituirá la ministra de Empresa, Arlene Foster, aunque Robinson permanecerá como el máximo dirigente de su partido, el ultrareligioso Partido Democrático Unionista, que quiere apurar los dos años que de mandato que le quedan y evitar unas potenciales elecciones anticipadas que le perjudicarían electoralmente-

"Durante este periodo continuaré trabajando con la Cámara de los Comunes y la Asamblea de Irlanda del Norte para realizar una investigación sobre mi conducta", ha asegurado Robinson.

Salida en falso

"Es particularmente doloroso que en el momento de gran crisis personal en el que me encuentro me tenga que defender de acusaciones maliciosas e infundadas", ha añadido el primer ministro de Irlanda del Norte, en clara referencia a la información de la BBC de que conocía el préstamo otorgado al amante de su esposa y no hizo nada por denunciarlo.

Robinson seguirá como líder de su partido, según han anunciado los portavoces del mismo.

"Fue acordado de manera unánime que a pesar de los intentos de elementos de la prensa y de nuestros opositores políticos de forzar a Peter Robinson como líder del partido, le ofrecemos nuestro apoyo de todo corazón y deseamos que siga en el cargo de líder del Partido Democrático Unionista", ha declarado Nigel Dodds, vicepresidente del partido, flanqueado por otros altos cargos, entre los que estaba el reverendo Ian Paisley, predecesor de Robinson.

La ley permite al ministro principal de Irlanda del Norte dejar sus funciones durante un máximo de seis semanas (en este caso sería hasta el 22 de febrero), tras lo cual los eventuales cambios que se produzcan deben ser ratificados por la Asamblea norirlandesa.