Declaran a Yllanes culpable de homicidio y no de asesinato por el crimen de Nagore

Un jurado popular ha considerado probada la culpabilidad de José Diego Yllanes por el crimen de la joven Nagore Lafagge durante los Sanfermines de 2008.

El jurado ha dictaminado que Yllñanes es culpable por un delito de homicidio y no de asesinato, con el agravante de "abuso de superioridad".

El veredicto, alcanzado en el segundo día de las deliberaciones llevadas a cabo por las seis mujeres y tres hombres que han compuesto el jurado, ha sido dado a conocer en una vista a la que ha asistido el imputado.

Tras el jucio se está celebrando una vistilla en la que las partes exponen las peticiones de pena de acuerdo con el veredicto del jurado.

Hoy, en Pamplona, ha quedado visto para sentencia el juicio por el asesinato de la joven Nagore Laffage. El acusado ha vuelto a pedir perdón y su abogado ha defendido que la muerte de la víctima no fue premeditada y que no hubo alevosía.

Hoy, en Pamplona, ha quedado visto para sentencia el juicio por el asesinato de la joven Nagore Laffage. El acusado ha vuelto a pedir perdón y su abogado ha defendido que la muerte de la víctima no fue premeditada y que no hubo alevosía.

El delito de homicidio fue defendidO en el juicio por el abogado defensor del procesado, quien solicitó 7 años de cárcel con las atenuantes de reparación del daño, intoxicación etílica, confesión y arrebato y obcecación, mientras que el fiscal pidió 17 años y 6 meses de cárcel por asesinato y profanación de cadáver, con la circunstancia atenuante de reparación del daño.

Por su parte, la acusación particular pidió en nombre de la familia Laffage 20 años y 5 meses por asesinato y profanación de cadáver, y las acusaciones populares (ejercidas por los Ayuntamientos de Pamplona e Irún, el Gobierno de Navarra y las Juntas Generales de Guipúzcoa) defendieron penas que van desde los 17 a los 22 años de prisión.

La familia Laffage, "decepcionada", estudia recurrir el fallo

La familia de Nagore Laffage, la joven muerta en los Sanfermines de 2008 a manos de José Diego Yllanes, ha recibido "decepcionada" el veredicto del jurado popular que lo considera culpable de homicidio y no de asesinato, como pedía el fiscal y las acusaciones, y asegura que estudiarán recurrir.



La madre de Nagore Laffage, Asun Casasola, visiblemente afectada, ha señalado a los periodistas a su salida del Palacio de Justicia tras conocer el veredicto que el jurado popular le "ha decepcionado y no ha estado a la altura", ya que "sólo se le ha creído a" Yllanes.



"Estoy deshecha", ha indicado Casasola, quien solo ha acertado a decir que "no me creo lo que ha pasado" ya que "está clarísimo que es un asesinato" y no un homicidio.