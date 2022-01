El gobernante Frente Amplio ha ganado las elecciones generales celebradas en Uruguay, si bien será preciso acudir a una segunda vuelta para definir al nuevo presidente del país, según ha reconocido el candidato presidencial del partido, José Mujica.

En una rueda de prensa celebrada al conocerse los primeros sondeos sobre las elecciones, Mujica ha admitido que la coalición de izquierdas en el poder no ha logrado obtener la mayoría absoluta de los votos.

"La sociedad nos exige un esfuerzo más, es decir, participar en una segunda vuelta", ha dicho Mujica. No obstante, el senador y ex guerrillero tupamaro de 75 años señala que el Frente Amplio no descartaba retener la mayoría parlamentaria.

Mujica ha subrayado su optimismo ante esa segunda vuelta, en la que se enfrentará al líder del opositor Partido Nacional, el ex presidente Luis Alberto Lacalle, el segundo candidato más votado.

La jornada electoral se ha desarrollado con normalidad y una alta participación. Además de al nuevo presidente, en los comicios se elige al Parlamento nacional y se decide sobre dos reformas legales en plebiscito: la anulación de la Ley de Caducidad y la votación por correo para los uruguayos que viven en el exterior. Ambos han sido rechazados.

Rechazan anular la Ley de Caducidad Los uruguayos han rechazado la anulación de la Ley de Caducidad que dejó impunes los crímenes de Estado cometidos por la dictadura uruguaya, según ha reconocido la coordinadora impulsora del plebiscito celebrado este domingo en el país. Con más del 82% de los votos escrutados, el porcentaje de uruguayos que apoya la suspensión de la Ley no llega al 50% (oscila en el 45,5%) y por lo tanto, no podrá ser aprobada. Luis Puig, portavoz de la Coordinadora por la Nulidad de la Ley de Caducidad, ha admitido este fracaso, a pesar de que en un primer momento los datos apuntados por varias encuestas a pie de urna parecían otorgar el triunfo del sí al fin de la impunidad de esos delitos contra los derechos humanos. También según estos datos, un 35,6% de los ciudadanos ha respaldado la habilitación del voto por correo para los residentes en el extranjero.