Nuevo avance en la lucha contra el sida. Una nueva vacuna experimental, desarrollada por un grupo de científicos de EE.UU. y Tailandia, ha reducido por primera vez el riesgo del contagio del virus VIH, lo que mantiene la esperanza de encontrar en el futuro una vacuna completamente eficaz.



La investigación, descrita como la más importante hasta ahora en busca de la inmunización frente al virus del VIH, ha probado que "la vacuna redujo las posibilidades de contagio en el 32,1% de los casos" tras probarse en 16.000 voluntarios heterosexuales, según ha anunciado el equipo que ha realizado la investigación. Los científicos consideran una vacuna factible cuando se supera el 70%.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa de la ONU contra el sida (ONUSIDA) han reaccionado con "optimismo" al anuncio en un comunicado conjunto difundido en Ginebra, aunque advirtieron de que no deben reducirse las medidas de prevención.



La investigación ha sido realizada por el Ejército de Estados Unidos, el Instituto Estadounidense de Alergias y Enfermedades Infecciosas y el Ministerio de Sanidad deTailandia. En el trabajo también han colaborado el Instituto Fauci, el laboratorio Sanofi-Pasteur y la ONG Global Solutions for Infectious Diseases.



Todavía no se puede utilizar de forma universal



"Estos resultados indican que la consecución de una vacuna para frenar el sida de forma eficaz y segura es posible", ha destacado el coronel Nelson Michael, director del Programa de Investigación del Sida del Ejército de EE.UU. Sin embargo, ha añadido que "hacen falta más estudios".



El equipo médico ha señalado que, antes de comenzar a utilizar de forma universal la vacuna es necesario identificar los mecanismos de protección y analizar todos los datos para conseguir aumentar su eficacia.



Mezcla de dos vacunas anteriores



La nueva vacuna, que comenzó a probarse en 2006 y que se conoce como RV144, mezcla dos fórmulas genéticas contra el sida que no habían funcionado antes con humanos: 'Alvac', desarrollada por los laboratorios Sanofi-Pasteur, y 'Aidsvax', creada por la farmaceútica estadounidense VaxGen y actualmente propiedad de Global Solutions for Infectious Diseases.



La mitad de los voluntarios, hombres y mujeres de entre 18 y 30 años, fueron inoculados con la vacuna y la otra mitad, con un placebo. Los ensayos demostraron que 74 personas tratadas con placebo se contagieron del virus del sida, frente a 51 del grupo de las tratadas con la nueva vacuna experimental.



En la Conferencia de Vacunas del Sida, que se celebrará en París del 19 al 22 de octubre, se hará público un informe más detallado de las pruebas.



La diferencia de contagios es muy pequeña, pero estadísticamente es muy significativa. El doctor Anthony Fauci ha afirmado que no había que echar las companas al vuelo, pero que "no existe ninguna duda de que es un resultado muy importante" después de dos décadas sin avances en este sentido.



A su juicio, los científicos consideran factible una vacuna cuando su nivel de efectividad supera el 70%, pero ha precisado que en el caso del sida cualquier protección es un resultado muy importante".



Según el Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA), unas 7.500 personas mueren diariamente por el VIH, que ha infectado a 33 millones en todo el mundo.