cuenta la historia de una policía alcoholizada abandonada por su marido y la de un traficante de niñas vietnamitas que salva a una de ellas, deja frío. Se trata de un incongruente alegato contra la pederastia que no es verosímil y que en ningun momento logra lo que quiere, tansmitir ternura.



¿Que a Donostia le había parecido poco Darín el veterano ladrón Vergara Grey de El baile de la victoria ? ¿Que tenía mono de esos ojos azules que embaucan aunque no quieran? ¿Que le apetecíaal que Juan José Campanella (Buenos Aires, 1959) ha sacado todo su jugo en un puñado de películas? Pues no tenía más que pedir por esa boquita.En la última de Campanella, El secreto de sus ojos (por la que hay que apostar: luchará por la Concha de Oro y, en cualquier caso, le irá muy bien en taquilla), Ricardo Darín encarna a Benjamín Espósito, empleado en un juzgado penal de Buenos Aires recién jubilado que se lanza a escribir una novela simplemente para no dejar pasar el tiempo... o quizá para algo más profundo.Escribir es poner orden en las ideas, es reinterpretar la realidad, es volver a vivir lo pasado o vivirlo de otra manera. Es buscar la clave de la vida o ajustar cuentas con ella. Por eso, cuando Espósito convierte en novela un asesinato que tuvo que investigar y que quedó sin resolvery sellados."Mirar hacia atrás es la única manera de moverse hacia delante: uno puede evitar las heridas, pero vuelven a sangrar", ha asegurado el cineasta argentino en la rueda de prensa de presentación de la película, que ha sido calurosamente acogida por la prensa y que cuenta con la participación de Televisión Española.Con esas heridas sangrantes, Campanella ha construido(transcurre en la Argentina de 1974). Es difícil saberlo, y quizá no importe. Lo que si sabemos es que recupera el espíritu de El hijo de la novia: la misma ternura, el mismo humor (impresionante el personaje de Guillermo Francella), la misma maestría para buscar recursos narrativos originales, la misma conexión con el público.Matthias Glasner (Alemania, 1965) ha sido el damnificado del éxito de Campanella. Su This is love, que