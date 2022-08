El ex presidente Bill Clinton regresa a Estados Unidos con las dos periodistas puestas en libertad por el Gobierno de Corea del Norte, informa su portavoz, Matt McKenna. El retorno a Estados Unidos se produce después de que el dictador norcoreano, Kim Jong-il, perdonara a las periodistas Laura Ling y Euna Lee, tras una reunión con el ex presidente norteamericano.



Las dos mujeres "están en ruta a Los Ángeles (California), donde Laura y Euna se reunirán con sus familiares", ha señalado el portavoz de Clinton.

Ambas habían sido arrestadas en marzo pasado mientras trabajaban en la frontera de Corea del Norte y China y condenadas a 12 años de trabajos forzosos.



Los familiares de Lee y Ling han emitido un comunicado en su página web en el que se muestran "extasiados" por la noticia y han agradecido la gestión de Clinton "en una misión tan ardua".



La orden de liberación fue dada por Kim Jong-il después de que el ex mandatario de EE.UU. expresara "su más sincera disculpa por los actos hostiles cometidos por las dos periodistas estadounidenses contra Corea del Norte después de haber entrado al país ilegalmente", según la agencia oficial KCNA citada por la cadena estadounidense CNN.



De acuerdo con estas fuentes, Bill Clinton transmitió a Kim Jong-il "con cortesía, la seria petición del Gobierno de EE.UU. para que perdonara a las dos periodistas estadounidenses y permitiera su regreso desde el punto de vista humanitario".



La reunión entre ambos tuvo lugar en de manera franca y profunda y se abordó un amplio abanico de asuntos pendientes entre Corea del Norte y EE.UU., y los dos alcanzaron un consenso sobre cómo perseguir un acuerdo negociado sobre ellos, indica KCNA.



La agencia norcoreana dijo que Clinton transmitió al líder comunista un mensaje del presidente de EE.UU., Barack Obama, en el que le expresando "su profundo agradecimiento por esto y reflejando puntos de vista sobre cómo mejorar las relaciones entre los dos países".



De acuerdo con la misma fuente, "las medidas tomadas para liberar a las dos periodistas estadounidenses refleja la política humanitaria y pacífica de Corea del Norte".



Por su parte, la visita de Clinton y de su equipo a Pyongyang "contribuirá a profundizar el entendimiento entre Corea del Norte y EE.UU. y a crear confianza bilateral" entre ambas naciones, agrega.



Poco antes de lograr el perdón para las dos reporteras, el ex presidente de EE.UU. se reunió con Laura Ling y Euna Lee, dijo una fuente gubernamental a ABC.



El diario "Político" afirma que el viaje de Bill Clinton a Pyongyang se produjo después de que funcionarios norcoreanos comunicaran a las familias de las dos periodistas que las entregarían al ex mandatario y pidieran su ayuda.



Indica, asimismo, que la Casa Blanca autorizó la misión, que habría sido planeada en secreto durante semanas, información que también recoge ABC, aunque señala que fue el ex vicepresidente Al Gore quien pidió a Clinton que fuera a Pyongyang para tratar de lograr la liberación de las dos jóvenes.



Misión secreta



La Casa Blanca ha tratado el viaje de Bill Clinton con mucho cuidado al considerar su misión un asunto sensible, y ha justificado su silencio conque no quería "poner en peligro el éxito de la misión".



Las gestiones del ex presidente se enmarcan en una misión "exclusivamente privada", afirma en un comunicado el portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, quien ha negado además que Clinton hubiera transmitido a Kim Jong-il un mensaje de Obama.



El viaje de Bill Clinton se produjo después de que su esposa y secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, pidiera en julio a Pyongyag que conceda la amnistía a las dos periodistas.



Las dos reporteras estadounidenses que trabajan para el medio de internet de San Francisco Current TV, fueron detenidas el 17 de marzo en la frontera de Corea del Norte con China mientras grababan imágenes para un documental sobre el tráfico de mujeres refugiadas norcoreanas.