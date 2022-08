Nacho Vigalondo: "El lenguaje audiovisual funciona por si mismo, lo veas en el formato en que lo veas"

Nacho Vigalondo es director, actor y guionista de cine y publicidad. Su corto 7.35 de la mañana fue nominado al Oscar en 2005 y en 2009 fue candidato al Goya a la mejor dirección novel por Los Cronocrímenes.



Pisa Valencia para visitar la Campus Party, donde ha participado con la charla Un cineasta en internet, en la que ha compartido con los campuseros sus conocimientos sobre el mundo del cine y su interés por la exploración y experimentación con nuevos formatos digitales.



Hemos hablado con él sobre nuevos lenguajes de vídeo en internet y sobre la oportunidad que se abre a nuevos artistas innovadores desde los premios INVI, presentados recientemente en la Campus por RTVE.es.



P - ¿Crees que el tratamiento del vídeo ha cambiado con la universalización de internet?



R - No de forma significativa. Creo que la forma en la que se graba y las políticas de planificación son las mismas. Se han generado formatos nuevos y se han replanteado las formas de distribución y edición, pero en el fondo es lo mismo. Lo que no sé es si eso es bueno o malo.



P - ¿Debería destacarse más el vídeo pensado para internet del creado para su difusión en televisión o cine?



R- Yo creo que no. Creo que hay unas reglas, las del lenguaje audiovisual, que están ahí, y que las formas en las que se siguen o se rompen son siempre las mismas.



Lo que sí está sucediendo es que, gracias a las nuevas tecnologías (hablo de cámaras y sistemas de edición), el esfuerzo que conlleva una creación audiovisual cada vez se acerca más al que se requiere para escribir: Cada vez es más inmediato, cada vez es más fácil, cada vez hay menos intermediarios y cada vez es un trabajo mucho más fluido.



P - ¿No debería haber entonces diferencias entre un vídeo pensado para televisión y un vídeo para internet?



R - Parto del hecho de que muchas cosas pensadas para cine se acaban viendo en internet y no se disfrutan menos.



Es verdad que se puede meditar, se puede jugar a explotar la posibilidad de que en vez de una exhibición lineal, sea una exhibición basada en políticas de hipertexto y la fragmentación de imágenes en pantalla. Pero creo que la imagen sigue unos códigos muy tradicionales. Lo que sí que evolucionará será la forma en la que esa imagen se acabará relacionando con un contexto como es el de internet.



Una serie como "Tú antes molabas", de Antonio Castelo, o tantas otras series de internet que existen ahora no plantean una innovación formal, en el sentido de que no estás viendo un estilo visual nuevo. Pero, desde el punto de vista del formato de tiempo, antes era imposible dar sentido a capítulos de tres minutos con una cobertura tradicional y ahora sí se puede. Eso es lo que nos ha dado internet. Pero en esencia estas series podrían distribuirse en DVD posteriormente e incluso proyectarse en una sala de cine.



P - Entonces hay diferentes formatos



R - Yo creo que lo más interesante que puede aportar internet respecto a los formatos audiovisuales tradicionales es precisamente esa libertad a la hora de entender el formato, la duración, la fragmentación en episodios, las continuidades.



Por ejemplo, Muchachada Nui es un programa de televisión que en la web se fragmenta en clips, funcionando así en un orden distinto. Ahora el usuario puede escoger qué sketches ver y en qué orden, de cuáles prescindir y cuáles ver una y otra vez. Es interesante ver la relación del vídeo con el público a esa escala, porque está modificándose mucho.



P - ¿No ha nacido desde tu punto de vista una nueva forma de narrar con internet?



R - Yo una vez hice un vídeo en el que la imagen interactuaba con la bolita de la barra de avance del Quicktime, por ejemplo. Creo que eso es algo que se hace ahora y que no se podía hacer antes, pero creo también que es un truco que empieza y acaba en si mismo, no creo que tenga continuidad.



En cualquier caso creo que, si hay una forma de entender una nueva narrativa en internet, el vídeo va a ser sólo una pieza más. No se trata de ver cómo se transforman los códigos audiovisuales, sino de asistir a cómo los códigos audiovisuales forman parte de una red mucho mayor.



Que hay que ir al grano directamente y que el espectador se cansa cada vez antes se lleva diciendo desde la revolución del videoclip en los 80. Yo creo que eso en parte es cierto, pero también creo que después de ver diez vídeos acelerados, llega uno pausado y lo agradeces mucho. El espectador es mucho más diverso siempre de lo que se presupone y exige variedad.



Sí que es recomendable ese 'ir al grano', pero no creo que sea una norma necesaria, o al menos quiero pensar que no va a ser así, porque agradeces que las políticas de ritmo no sean siempre las mismas.



P - ¿Qué consejo darías como creador a aquellos que tengan intención de presentarse a los Premios INVI?



R - Un nuevo creador lo último que debería hacer es hacer caso a lo que yo diga, pero lo que siempre digo es que la técnica y la tecnología nunca van a potenciar la creatividad de uno mismo. La creatividad tiene que estar antes de todo y la capacidad de iniciativa tiene que ponerla uno.



Siempre pongo el ejemplo de cómo en los foros de cortometrajistas sueñan siempre con tal cámara y, cuando la consiguen, sueñan con la siguiente. Están esperando la oportunidad de hacer un largometraje de calidad con un equipo mínimo, y el problema es que eso ya se puede hacer, pero el GRAN largometraje todavía no se ha hecho.



P - Alex de la Iglesia, miembro del jurado de los Premios INVI, dijo durante la presentación que la televisión y el cine van a morir a manos de internet, ¿estás de acuerdo?



R - No lo sé, supongo que si alguien tiene pinta de ser una víctima es la televisión más que el cine. El cine puede volverse minoritario, pero no morirá siempre que proponga un ritual muy diferente al de ver vídeos en casa. Si lo miras desde una cierta lógica, el cine debería haber matado al teatro y el teatro sigue vivo.



La televisión tiene el contratiempo de que no puedes acceder a un contenido por propia voluntad, sino que tienes que acceder a una corriente de contenidos y llegar a tiempo. Me he mudado hace poco y no me doy cuenta de que no tengo televisión porque todo lo que quiero de ver de la televisión lo tengo en youtube y no me pierdo nada de lo que me interesa.



P - Las producciones costosas y las de bajo presupuesto se encuentran juntas en la web, al alcance de todo el mundo, ¿Cómo crees que tienen que enfrentarse las grandes productoras a este fenómeno democratizador del vídeo?



R - Alguien dijo que cuando el cine se hace tan accesible como la escritura, conceptos como el del presupuesto deberían ser secundarios. A mí me gustaría que desapareciera el razonamiento de que algo vale más o menos la pena en función del presupuesto.



Lo que nos diferencia a los creadores es que unos somos mejores, peores o más o menos aburridos que otros. La diferencia no debería ser el presupuesto.



P - ¿Podrías destacar algunos de los cortos más innovadores del Notodofilmfest?



R- Uno de los dos cortos ganadores rompe de lleno con la tendencia de la que hablábamos de que en internet las cosas tienen que ir al grano y tener un ritmo muy preciso y muy acelerado. Este corto es un vacío, es una pausa, es todo lo contrario a lo que se supone que tiene que ser un vídeo para internet.



P - Dinos el nombre de alguien que creas que está haciendo un buen trabajo en internet.



R - Antonio Castelo y su serie, por supuesto, y Alberto González, que hace animación.



También recomiendo el trabajo de Rubén Ontiveros, cuya serie (pensada para internet), se acabó emitiendo también en televisión sin cambiar el formato ni un milímetro. Lo que me hace pensar precisamente que el lenguaje audiovisual funciona por si mismo, lo veas en el formato en que lo veas.



P - En resumen, ¿hacia dónde crees que va el futuro en lo audiovisual?



R - Ojalá lo tuviese claro. Evidentemente internet va a seguir creciendo, porque yo creo que aún está en una fase primitiva; a día de hoy internet no representa nada que no sea internet.



Creo que la televisión será fagocitada por internet, el cine sobrevivirá y, tanto el lenguaje como el público, seguirán cambiando.