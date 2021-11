El vuelo 401 de Spanair con destino Madrid pondrá en marcha esta próxima madrugada la nueva terminal del Aeropuerto de Barcelona, la T-1 En su primera jornada se esperan 240 vuelos, 30.000 viajeros y 18.000 equipajes.Las nuevas instalaciones, que inaugurará oficialmente el presidente del Gobierno esta mañana, han sido diseñadas por el arquitecto Ricardo Bofill y han costado 1.285 millones de euros.Según las previsiones, la T1 recibirá más depor lo que, sumando las dos terminales (T1 y T2) el Aeropuerto de Barcelona alcanzará losy tendrá capacidad para realizar 90 operaciones de vuelo en una hora.Hasta 100.000 pasajeros diarios pasaran por la T-1 donde van ay en la que trabajarán más de 15.000 personas.La T1 cuenta con más de 544.00 metros cuadrados de superficie, 166 mostradores de facturación y cerca de 12.000 plazas de aparcamiento. Procesará 8.000 maletas por hora y supondrá la creación de más de 3.000 nuevos puestos de trabajo directos.La nueva terminal cuneta con 101puertas de embarque, 66 mostradores de facturación y 52 máquinas de auto-checking, además de 24,4 km de cintas transportadoras de equipaje.El traslado de las aerolíneas se hará de manera escalonada. Star Alliance, con Spanair a la cabeza, será la primera alianza que comenzará a operar, ya después del verano se trasladará la One World, de la que forma parte Iberia, y la última alianza aérea en mudarse a la nueva infraestructura, antes de fin de año, será Sky Team, en la que está Air Europa.La T-1, aunque sí tendrá conexión con cuatro líneas nuevas de autobuses y la extensión de otras once que finalizaban su servicio en la T-2.El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con otras autoridades políticas, ha inaugurado las nuevas instalaciones.ERC, socio del PSC e ICV en el gobierno catalán, anunció el pasado domingo que no asistirá a la inauguración, ante laEl acto se celebrará a las 12.00 horas y concluirá con un discurso del presidente del Gobierno y un recorrido por las nuevas instalaciones.