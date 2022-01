La APM convoca una huelga de jueces para el 8 de octubre

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) ha decidido convocar una huelga el próximo 8 de octubre en la carrera judicial, y no el 26 de junio como habían anunciado otras asociaciones, al constatar la insuficiencia de los resultados logrados en las negociaciones con el Gobierno.



La decisión se ha adoptado en la reunión que ha celebrado el Comité Permanente de la APM este viernes, en la que se ha convocado oficialmente este paro, que sólo se desconvocará si antes del 20 de septiembre hay avances significativos en las negociaciones con el Ejecutivo y se cumplen las demandas pendientes de los jueces, plasmadas en el documento reivindicativo que aprobaron las asociaciones el pasado 12 de enero.



El portavoz de la APM, Antonio García, ha explicado que esta ha sido una decisión adoptada tras consultar a los asociados, que mayoritariamente han pedido a la asociación que haga un último esfuerzo y dé una oportunidad al Gobierno, razón por la que la huelga se ha convocado para el 8 de octubre y no para el 26 de junio, como habían anunciado otras asociaciones de jueces.



Piden al Gobierno que demuestre su compromiso de inversión



En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria en la carrera judicial, considera que el Ejecutivo debe demostrar su compromiso de inversión para mejorar la Justicia en los presupuestos que debe presentar al inicio del próximo periodo de sesiones en el Parlamento.



"Si no hay avance en las reivindicaciones pendientes de las asociaciones y no constatamos un compromiso de inversión en los presupuestos que se remitan a las Cortes, la APM no desconvocará la huelga del 8 de octubre, a la que convoca no sólo a sus asociados, sino al conjunto de jueces y magistrados españoles", ha señalado García.



Esta postura es muy similar a la que expresaron muchas de las juntas de jueces que el pasado 28 de mayo se celebraron en España, entre ellas, la de los magistrados madrileños que acordaron dar un plazo para que avance la negociación y convocar una nueva junta general el 8 de octubre para valorar la situación.



La fecha tiene un simbolismo añadido ya que coincide con el aniversario del llamado 'movimiento 8 de octubre', que puso en marcha el año pasado las protestas judiciales que acabaron en una huelga histórica el pasado 18 de febrero.



Única asociación que pone fecha a una posible huelga



No obstante, la APM es hasta ahora la única asociación judicial que ha optado por poner fecha a otra posible huelga, ya que la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), una de las que llamó a la huelga de febrero, ha decidido ya que no convocará un nuevo paro el próximo día 26, como habían anunciado.



La otra asociación que convocó la huelga de febrero, el Foro Judicial Independiente (FJI), celebrará el próximo lunes una reunión para tomar una decisión, aunque es previsible que también se desmarque de la huelga.



Un criterio que comparte la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), que desde un primer momento se ha pronunciado a favor de continuar las reuniones con Justicia sin la dificultad añadida que podría suponer la convocatoria de nuevas protestas.