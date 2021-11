El alcalde de Seseña dice que 'El Pocero' se va porque él no ha querido prevaricar

El alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, ha asegurado que el constructor Francisco Hernando, 'Paco el Pocero', "ha dejado tirado" al Ayuntamiento porque él se negó a prevaricar al conceder las licencias de ocupación de viviendas que exigía el promotor.



Fuentes, de Izquierda Unida, ha ofrecido su versión sobre el abandono por parte de 'El Pocero' de las obras de urbanización de el PAU de El Quiñón, el proyecto en el que el promotor quería construir 13.508 viviendas.



Francisco Hernando confirmó ayer miércoles por carta que se marcha de Seseña, donde dice haber construido 5.600 viviendas, de las que tienen licencia unas 3.000, y donde ha dejado sin terminar la urbanización de los terrenos que le había encargado el Ayuntamiento.



La urbanización sigue sin agua



En concreto, falta por terminar la carretera que debe unir la urbanización con la A-4, la modificación del proyecto para alejar un grupo de viviendas de la línea de alta tensión y, sobre todo, la llegada del agua a la urbanización.



El alcalde de la localidad ha asegurado que Hernando ha dejado el proyecto tras intentar sin éxito conseguir las licencias de ocupación para cerca de 2.000 viviendas ya construidas. Fuentes ha explicado que él se comprometió a entregar las licencias en cuanto estuviera garantizada la llegada del agua a las mismas, pues, de lo contrario, podría incurrir en un delito de prevaricación.



"Hemos intentado negociar y llegar a acuerdos con él, pero no podemos cometer delitos", ha manifestado el regidor, quien ha dejado claro que el Ayuntamiento no se va a quedar "de brazos cruzados" y va a agotar las vías legales para que el agente urbanizador, 'El Pocero', cumpla sus compromisos. De lo contrario, el alcalde ha reconocido que se encontraría ante un grave problema, pues el Ayuntamiento no tiene capacidad para soportar el gasto de la urbanización, por lo que tendría que contratar a otra empresa.



El alcalde denunció la aprobación del PAU



Fuentes ha aprovechado para preguntar cómo es posible que el promotor diga que ha construido 5.600 viviendas en el 'Residencial Francisco Hernando', nombre que ha dado al PAU, cuando sólo dispone de licencia para construir 5.096.



El alcalde de Seseña fue quien denunció ante la Fiscalía Anticorrupción la tramitación y aprobación del PAU por el equipo de gobierno anterior a la llegada de Fuentes al Ayuntamiento y por el Gobierno regional, entonces presidido por José Bono.



Dicha denuncia desembocó en una investigación de dos años de la Fiscalía que cerró con una acusación al ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE) por prevaricación, cohecho y delitos contra la hacienda pública.



Pese a que la Fiscalía concluyó que el ex alcalde cometió esos delitos en la tramitación y aprobación del PAU de El Quiñón, consideró que no era necesario llamar a declarar a Francisco Hernando, que, entre tanto, ha presentado una decena de querellas contra el alcalde, de las que ya han sido archivadas cinco.