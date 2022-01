La policía norirlandesa detiene a Arturo Villanueva por su pertenencia a Haika

La policía norirlandesa ha detenido a Arturo Villanueva por su pertenencia a Haika. Sobre el que pesa una euroorden de la Audiencia Nacional por integración en banda armada con una petición de 14 años de prisión en el marco del sumario Segi-Haika contra las asociaciones juveniles del entorno de ETA, según ha podido saber RTVE.



El Ministerio del Interior ha explicado en un comunicado que la Policía de Irlanda del norte le detuvo en virtud de una 'eurooden' dictada en 2008 por la Audiencia Nacional. Desde 2004, Villanueva era reclamado por la Sala de lo Penal de la Audiencia por un delito de pertenencia a banda armada.



Arturo Villanueva, que nació en Pamplona el 8 de mayo de 1976, fue detenido en la capital de la Comunidad Foral en marzo de 2001 en el marco de la operación Cría de Serpiente junto a otros 14 dirigentes de Haika.



Permaneció en la carcel hasta diciembre de ese año, cuando fue puesto en libertad bajo fianza de 30.000 euros. Aprovechó esta circunstancia para eludir el juicio de la Audiencia Nacional y huir a Francia.



En 2003, se tiene conocimiento de que está en Francia con miembros del aparato de la reserva de ETA. En 2004 se dicta una euroorden contra él. En febrero de 2009, la policía española le identifica en Belfast.



Allí es responsable del Comité de Solidaridad de Euskalerría con Irlanda. Esta asociación ha ayudado al terrorista Iñaki de Juana Chaos. Villanueva tiene una agencia de viajes y colabora con una emisora de radio en Irlanda del Norte.



Traslado voluntario a España



El detenido se encuentra en dependencias policiales, a la espera de ser trasladado ante el juez. La vista tendrá lugar esta misma tarde en el Complejo Judicial de Laganside, ante un juez que deberá determinar los cargos que se le imputan en la 'euroorden'.



El juez le informará de que existe una euroorden contra él y planteará su traslado voluntario a España, según fuentes de la Audiencia Nacional. Si no lo acepta el magistrado tendrá que decidir si ingresa en prisión o no a la espera de que decida sobre si lo extradita en 60 días.



Es el mismo tribunal que decide sobre la extradición del ex preso etarra José Ignacio de Juana Chaos, quien reside en situación de libertad vigilada en el mismo barrio que el ahora detenido.



Historial de Villanueva



Arturo Villanueva fue detenido por terrorismo callejero en Pamplona en 1996. Entonces, quedó en libertad tras pagar una fianza de 2.400 euros. Dos años después fue detenido por una concentración del Movimiento de Liberación Nacional Vasco y otra vez por kale borroka. Ese mismo año le identifican como responsable de Jarrai en Navarra. En 1999 se le identifica como el enlace de la izquierda abertzale con el Sinn Fein, el brazo político del IRA.