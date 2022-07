Chaves renuncia al acta de diputado andaluz y a la Presidencia de la Junta

Una hora antes de que Rodríguez Zapatero le confirmara como vicepresidente tercero, Chaves ha dejado sus cargos en Andalucía. El hasta ahora presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha acudido este martes al Parlamento autonómico para firmar la renuncia a su acta de diputado andaluz por Cádiz y presentar su dimisión como presidente del Ejecutivo autonómico para incorporarse al nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.



Chaves ha llegado a la sede del Parlamento autonómico sobre las 12.20 horas (Zapatero ha comunicado sus cambios a las 13.15 horas) acompañado del vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, que según informan fuentes del Ejecutivo andaluz a Europa Press se marchará a Madrid como secretario de Estado.



Chaves ha mantenido un encuentro con la presidenta de la Cámara, Fuensanta Coves, a quien ha entregado su renuncia como parlamentario autonómico, 19 años después de haber sido elegido por primera vez como representante al Parlamento regional.



Manuel Chaves, que ha sido presidente de la Junta de Andalucía desde 1990, volverá a la política nacional para incorporarse al Gobierno de Zapatero como vicepresidente tercero y ministro de Cooperación Territorial.



Antes ha celebrado su último Consejo de Gobierno autonómico. Según el portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Enrique Cervera, ha explicado que Chaves les comunicó su decisión porque su "obligación" es aceptar la propuesta del presidente Rodríguez Zapatero.



Según Cervera, Chaves ha asegurado que los 19 años al frente de la Junta suponen lo "más importante que le ha pasado en su vida".



Sustitución de Chaves al frente de la Junta



Cervera, que también acompañará a Chaves a Madrid, ha explicado que en el Consejo de Gobierno no han abordado la sucesión de Chaves al frente de la Junta. "No se ha hablado de otras cuestiones" como puede ser la llegada del actual vicepresidente segundo y consejero andaluz de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, como posible sustituto de Chávez. No obstante, Cervera sí que ha reconocido que al comienzo de la reunión sí que ha habido "ciertas efusividades con el actual vicepresidente en funciones".



Según las mismas fuentes consultadas por Europa Press, José Antonio Griñán cuenta con el respaldo "absoluto" y "total" del partido para asumir la Presidencia de la Junta de Andalucía.



De momento, este miércoles se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) que el presidente interino de Andalucía será Gaspar Zarrías.



Quince días para convocar el debate de investidura



Una vez que Chaves le ha comunicado oficialmente su renuncia, Fuensanta Coves tiene un plazo de quince días hábiles a partir de este martes para convocar el debate de investidura en el que está previsto que podría ser elegido, en virtud de la mayoría absoluta del grupo socialista, el actual vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, como nuevo jefe del Ejecutivo.



Es la segunda vez que se produce un relevo en estas circunstancias. En la primera legislatura, el 16 de febrero de 1984, Rafael Escuredo dimitió como presidente de la Junta a mitad de su mandato, siendo sustituido por José Rodríguez de la Borbolla, que tomó posesión como nuevo presidente de la Junta el 8 de marzo del mismo año.



Chaves llama a Arenas por teléfono



Manuel Chaves, en un claro gesto de cortesía, ha contactado telefónicamente con el presidente del PP en Andalucía, Javier Arenas, y con el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, para comunicarles su dimisión.



Fuentes populares manifestaron a Europa Press que Javier Arenas le ha agradecido a Manuel Chaves su llamada y le ha deseado "lo mejor en lo personal".



De igual manera, han mantenido una breve conversación sobre la sede y dependencias del ministerio donde Manuel Chaves tendrá su nuevo despacho, toda vez que Arenas ya pasó por ese edificio cuando fue ministro de Administraciones Públicas en el Gobierno de José María Aznar.



Chaves y Arenas, que han sido los dos grandes rivales políticos por antonomasia en Andalucía, se "enfrentaron" por última vez en las elecciones andaluzas del 9 de marzo de 2008 y, en los últimos meses, han mantenido algún que otro debate crispado durante las sesiones del Pleno del Parlamento andaluz.



Por su parte, Diego Valderas ha manifestado a Europa Press que Chaves, al haberlo llamado, ha tenido "un detalle" y ha hecho algo propio de "la cortesía".. institucional".