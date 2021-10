La Audiencia Nacional ha rechazado la comparecencia del ex secretario general de Política de Defensa Javier Jiménez-Ugarte, 'número 3' del ex ministro de Defensa Federico Trillo cuando se produjo la catástrofe del Yak 42, con el argumento de que "y relevante distinto al que dio lugar a la inadmisión de la prueba en el trámite de cuestiones previas".Así lo ha decidido el tribunal que juzga el caso del Yak 42, que ha rechazado esta prueba, solicitada por la Fiscalía , así como las comparecencias del fiscal turco Burham Cobanoglu, máxima autoridad en la morgue de Trabzon (Turquía) en la que se realizaron los trabajos de identificación de los cuerpos; de Kerametin Kurt, director del Instituto Forense de Estambul, que llevó a cabo los primeros análisis; y deEn este sentido, el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez ha señalado queatender la petición del Ministerio Fiscal porque la comparecencia de estos testigos "ya fue resuelta en dos intancias por el tribunal de esta sala" y los hechos "han sido ampliamente discutidos y han sido objeto de diversa prueba con contradicción".Luego, en los pasillos de los tribunales, Gómez Bermúdez ha explicado a una veintena de familiares su decisión. El juez ha trasladado a los allegados de los fallecidos que "la Justicia muchas veces no puede reparar el daño ocasionado" y que los tribunales "deben juzgar hechos concretos".Durante esa conversación, el juez les ha prometido que la sentencia será "lo más clara posible" para que puedan entenderla sin dificultad.", les ha dicho.El teniente fiscal, Fernando Burgos, justificó el pasado viernes los nuevos interrogatorios a partir de los testimonios que el tribunal ha escuchado desde el comienzo del juicio y con el objetivo de "y alcanzar una visión de los hechos ocurridos razonable y admisible que venga a ayudar a alcanzar lo que fue la verdad histórica".Con respecto a Jiménez-Ugarte, explicó que su declaración ante el tribunal se explica por "el cargo y la autoridad" que tenía en el momento en el que se produjeron los hechos y porque asumió la función de "coordinar" el contacto entre el Ministerio de Defensa y las familias de las víctimas, que en la sesión del jueves le mencionaron "en numerosas ocasiones".La petición del fiscal, que recordaron que ya solicitaron estos testimonios antes de la celebración del juicio oral. "Son opiniones que merecen iluminar a la Sala y al tribunal", resumió el letrado Leopoldo Gay.Las defensas de los tres acusados, por su parte, rechazaron la pretensión de la Fiscalía, al considerar que las entrevistas de Jiménez-Ugarte "quedan extramuros del contenido del proceso y se alejan del delito enjuiciado", según explicó Ramiro Guardiola, abogado del general Vicente Navarro.Además, el tribunal ha acordado aplazar el juicio hasta el próximo 15 de abril después de que la Embajada de Turquía en España le comunicara la imposibilidad de que los médicos Mustafa Gündüz y Bülent Sabrán y la representante del Instituto de Toxicología de Estambul Fátima Mukaddes, que estaban citados como testigos, comparezcan por videoconferencia desde su país,De esta forma, la Sala ha acordado citar a estos tres testigos en la Audiencia Nacional para el próximo día 15 de abril, a partir de las 10.30 horas. Para la prueba documental y la presentación de los informes definitivos se habilitarán los días 20, 21 y 22 de ese mes.De no poder desplazarse hasta Madrid, el tribunal podría optar por practicar la prueba por videoconferencia desde la Agregaduría de la Embajada española en Estambul o en Ankara, que, según una comunicación del Ministerio de Justicia, cuentan con medios técnicos para realizar la declaración.