El Consejo de Ministros estudiará el informe del Comité de Expertos que propone que las interrupciones puedan ejercerse libremente en las 14 primeras semanas de embarazo, según anunció este jueves la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

En el texto del grupo de expertos se plantea ampliar el límite hasta 22 semanas cuando exista un grave peligro para la vida o salud de la embarazada y cuando se detecten graves anomalías en el feto.



En ambos casos, debe constar un dictamen médico con anterioridad a la intervención por un médico especialista distinto del que practique la operación.



Según ha explicado uno de los expertos, el doctor Javier Martínez Salmeán, la decisión de la mujer en el periodo de 14 semanas debe ser "libre e informada". "Habrá que informar a la mujer sobre las ventajas de continuar con el embarazo por escrito y con tiempo para que decida", añade este expero.



Aborto sin autorización a partir de los 16 años



Los expertos también recomiendan que se reconozca la autonomía en la decisión a las jóvenes a partir de los 16 años sin que sea necesaria la autorización de sus padres o tutores. La ministra Aído ha justificado esta postura diciendo que una joven de esa edad "puede casarse, mantener relaciones sexuales, tener hijos y responsabilidad penal". En todo caso, ha matizado que se trata de "una propuesta a tener en cuenta por el Gobierno".

Por otra parte, plantean que la objeción de conciencia no sea un obstáculo en el acceso de las mujeres a esta prestación sanitaria en el sistema público de salud.



Además, las conclusiones recogen que la nueva regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) debe ir acompañada de una estrategia general sobre salud sexual y reproductiva con el objetivo de prevenir embarazos no deseados, que incluya el derecho a la educación sexual, el derecho a la reproducción y el acceso en condiciones de equidad a los métodos de control de la natalidad.



En este punto, Martínez Salmeán defiende la dispensa de la píldora postcoital sin necesidad de receta médica y de preservativos gratuitos.



Según la titular de Igualdad, con la reforma no se pretende hacer "una ley más permisiva, sino una ley más segura". "Se trata de garantizar a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo que puedan hacerlo con total libertad y seguridad jurídica dentro de unos plazos y en unos supuestos bien definidos", ha aseverado.



También ha puesto de manifiesto que la ley pretende proteger la vida del no nacido, "cuando ya puede, según criterio científico, vivir con independencia de su madre, y de garantizar que los médicos y el personal sanitario puedan hacer su trabajo con seguridad".



Por todo ello, ha calificado la futura legislación en materia de aborto como "moderna, equilibrada y necesaria" al tiempo que ha añadido que con ella "no perderá nadie y ganarán todos".