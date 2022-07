Conde-Pumpido afirma que ETA y quienes la apoyan "tendrán que elegir entra las urnas y las armas"

El Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado que la banda terrorista ETA y quienes la apoyan "tendrán que elegir entre las urnas y las armas".



En declaraciones a los medios antes de pronunciar una conferencia en la Facultad de Derecho de Zaragoza con motivo de la entrega de la insignia de oro de la institución académica a la Fiscalía General del Estado, Conde-Pumpido ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo de anular la proclamación de las candidaturas de Askatasuna y de Demokrazia 3 Milioi (D3M).



El fiscal general ha agradecido que el Alto Tribunal haya estimado los trabajos de la Fiscalía y del Tribunal Constitucional que han tenido que "luchar contra las candidaturas-trampa" de los seguidores de ETA.



Conde-Pumpido ha destacado que ya se han ilegalizado "once marcas de Batasuna", por lo que confía en que los "socios" de ETA se den cuenta de que "no estarán en las elecciones", mientras no asuman que "tienen que elegir entre las urnas y las armas".



El Tribunal Constitucional, antes del comienzo de la campaña electoral en el País Vasco, notificó a los representantes de ambas formaciones su decisión, contra la que ya sólo cabe apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.



D3M dice que estará en las elecciones



D3M ha anunciado que a pesar de la anulación de sus listas se "presentan a las elecciones" y ha pedido el voto para la izquierda abertzale.