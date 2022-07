La propuesta del Ejecutivo central sobre el nuevo modelo de financiación autonómica ha suscitado distintas valoraciones entre las principales afectadas, las comunidades autónomas, en función del color de sus gobiernos. En lo que han coincidido todas es en señalar que deben concretarse las cifras para ver el verdadero alcance de la propuesta.



Así, las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Castilla La Mancha o Galicia, ven "positiva" y "adecuada y satisfactoria" la propuesta. Las comunidades gobernadas por los populares, como Castilla y León o Murcia, critican la oferta, que creen que "suena a sardana catalana" y que ha "quebrado" el principio de debate entre comunidades y Gobierno.



Mientras, Cataluña cree que es un "avance", aunque no habla aún de acuerdo porque entiende que no está garantizado el cumplimiento del Estatuto de Autonomía.



Andalucía

La Junta de Andalucía cree que el documento presentado por el Gobierno sobre el nuevo sistema de financiación autonómica es un "buen" punto de partida y un comienzo "alentador" para el acuerdo final y destaca que es "fiel" con los principios del Estatuto de Autonomía.



En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente económico, José Antonio Griñán, ha dicho que la propuesta sobre el futuro sistema es "alentadora", aunque ha explicado que todavía queda concretar aspectos muy importantes como las cifras, aprobar el modelo cuantificado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que las comisiones mixtas de asuntos económicos y financieros resuelvan el modelo satisfactoriamente.



Según los cálculos de la Junta, será durante el primer trimestre de 2009 cuando el modelo esté concretado, si bien la idea es aplicarlo con efecto retroactivo a partir de principios de año.





Aragón

El Gobierno de Aragón ha aplaudido el aumento de la autonomía y corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas que propone el Ejecutivo para el nuevo modelo de financiación autonómica, así como el que se otorgue a éstas mayor capacidad normativa.



Además, valora positivamente el documento en el que el Ministerio de Economía y Hacienda "se compromete a mejorar el sistema de financiación autonómica y, en definitiva, a elevar la calidad de vida de los ciudadanos".



El ejecutivo aragonés subraya en un comunicado que el borrador, que será discutivo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "reconoce el statu quo inicial de cada una de las comunidades y aporta recursos financieros adicionales".



El ejecutivo aragonés recalca que la población será la "variable principal" para determinar las necesidades de gasto de las comunidades autónomas aunque "quedan algunos aspectos cruciales por precisar".





Asturias

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ha afirmado que, a la espera de una mayor concreción, la nueva propuesta incorpora "avances" sobre el documento presentado en julio al garantizar que la población se pondera con criterios como el envejecimiento y la dispersión como planteaba el Gobierno asturiano.



En rueda de prensa tras recibir la nueva propuesta, Areces ha subrayado que no se trata de un texto "definitivo", pero que sí incorpora planteamientos realizados por comunidades como Asturias.







Baleares

El presidente del Govern balear, Francesc Antich, ha calificado de "positiva" la propuesta, si bien ha reconocido que falta la fase final de la negociación en la que se deberá concretar el dinero y los recursos.



Antich ha valorado que el proceso para alcanzar el nuevo modelo de financiación "va por buen camino" ya que el documento que el Gobierno central ha remitido hoy a las comunidades recoge "todos los requerimientos que Baleares ha hecho durante la negociación".



La última fase de concreción y cuantificación del modelo se iniciará, según prevé Antich, a partir del próximo 7 de enero, cuando el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, retomará las entrevistas con los presidentes autonómicos y el Ministerio iniciará una ronda con todas las consellerias.



Canarias

Canarias pedirá al Ministerio de Economía y Hacienda "aclaraciones" sobre la propuesta, que no valorará de forma definitiva hasta conocer las cuantías en las que se traducirá para las Islas.



Así lo ha manifestado el consejero regional de Economía y Hacienda, José Manuel Soria (PP), en un receso de la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, en el que, tras examinar brevemente el documento, ha afirmado que, en términos generales, la opinión del Ejecutivo canario es que "de poco sirve aumentar los tributos cedidos, si al mismo tiempo disminuyen las transferencias del Estado a Canarias".



"Canarias aplaude que aumente la parte de tributos cedidos que el Estado hace a las comunidades autónomas: el IRPF, que va a llegar hasta un 50%, el IVA, que también llegará hasta un 50%, y los impuestos especiales, que llegarán hasta un 58%. Ahora bien, no puede ser eso la pata más importante en la que se base la reforma porque que aumente o no el IVA, a Canarias no le sirve de nada porque no lo hay, al igual que no nos sirve de nada que aumenten impuestos especiales como el de hidrocarburos o algunos otros, que tampoco los tenemos", ha dicho.





Castilla La Mancha



El Gobierno de Castilla-La Mancha considera "adecuados y satisfactorios" los principios básicos del nuevo modelo de financiación autonómica, que garantiza la equidad en el acceso a los servicios públicos esenciales y cuenta con fondos de convergencia para compensar a las comunidades con menor riqueza relativa.



Así lo ha puesto de manifiesto la vicepresidenta y responsable de Economía de la Junta de Comunidades, María Luisa Araújo, quien ha manifestado que el Ejecutivo regional estará muy pendiente de los números con los que el Gobierno central complete "la literatura" del documento.



Desde Castilla-La Mancha ven con buenos ojos que se contemplen variables como el incremento poblacional, la amplitud territorial, la dispersión o el envejecimiento de la población.



Castilla y León

La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que la nueva propuesta del Gobierno sobre financiación autonómica "le sigue sonando a sardana catalana" y ha dicho que es un documento incompleto en el que no se incluyen los criterios reclamados en el Estatuto de Castilla y León.



"Es un documento incompleto que no dice ni porcentajes, ni cifras, sólo nombra los fondos que va a haber y dice que aportará fondos adicionales pero no sabemos cuáles", ha detallado la consejera en una rueda de prensa en la que ha analizado la nueva propuesta del Gobierno sobre la reforma del sistema de financiación autonómica.



Cataluña

El conseller catalán de Economía, Antoni Castells, ha afirmado que aún no está garantizado que se cumpla el Estatuto catalán en asuntos clave, por lo que, hoy por hoy, no hay acuerdo Estado-Generalitat aunque aprecia un "avance" en la propuesta sobre financiación.



El conseller de Economía ha recordado que la nueva propuesta "de bases" es demasiado ambigua, no aporta "ni cifras, ni cuantías, ni porcentajes" en asuntos clave. Castells cree que el modelo propuesto no garantiza que no se invierta la renta por autonomías perjudicando así a las más dinámicas, como Cataluña.



Por su parte, el presidente de CiU, Artur Mas, ha lamentado acabar el 2008 sin acuerdo en financiación. Ha destacado que no hay acuerdo, entre otras cosas, porque "no hay cifras".



El presidente de Esquerra, Joan Puigcercós, ha reconocido que el documento sobre el nuevo modelo supone "un paso adelante" pero que aún "no concreta nada", pues "faltan cifras y porcentajes".



Cantabria

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno cántabro, Ángel Agudo, ha considerado "positiva" la nueva propuesta porque incrementa los recursos que se repartirán entre las comunidades y, al aumentar la "tarta", aumentarán también las "porciones".



A su juicio, supone "avances significativos" y abre un "mayor y mejor margen" para las negociaciones bilaterales que deberán conducir al acuerdo final en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).



Comunidad Valenciana

El Gobierno valenciano ha valorado el esfuerzo del Ejecutivo central por presentar un documento para empezar a negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, pero cree que la "declaración de intenciones" de esta propuesta "vaga e imprecisa" no aporta ninguna cifra con las que empezar a trabajar.



Así lo ha señalado, en rueda de prensa, el secretario autonómico de Economía, José Manuel Vela, que ha reconocido que el documento recoge algunas de las "legítimas peticiones" de la Generalitat, como que se prime la variable poblacional, se eliminen las modulaciones y se suavicen las diferencias de financiación per cápita.



Sin embargo, ha criticado que el documento, que a su juicio se ha presentado "quizá con precipitación", es "una declaración de intenciones muy preliminar que intenta satisfacer a todo el mundo".



Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, ha afirmado que "la música y la letra suenan bien", aunque ha apostado por esperar a tener "los números" para hacer una "evaluación final".



Touriño ha apuntado que inicialmente la propuesta "responde a las expectativas" de Galicia y es "razonable" para los intereses de esta comunidad "en la línea" de lo acordado por el presidente gallego con el Rodríguez Zapatero en la Moncloa.



Extremadura

El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dicho que "hay cosas que me gustan más, otras menos y otras nada", y que hay que "ajustar la terminología" en temas como el esfuerzo fiscal.



Fernández Vara, ha asegurado que, de momento, "solamente conocemos un documento de base para discutir a partir de ahora sobre él", y ha agregado que, tras reunirse con Zapatero, dijo que "nuestro sí o nuestro no dependerá de que conozcamos el modelo en toda su extensión y cuando veamos cómo queda la financiación de nuestra Comunidad".



Para el presidente extremeño, es destacable de esta propuesta que se establezcan como principios la suficiencia y la solidaridad, pero puntualiza que "se han introducido términos que pueden llevar a confusiones y ahora hay que afinar la terminología". A este respecto, Fernández Vara ha puesto como ejemplo la nomenclatura usada para hablar de esfuerzo fiscal y ha afirmado que "el esfuerzo fiscal es exactamente el mismo en toda España, lo que varía es la capacidad fiscal por los niveles de renta, por lo que habrá que ajustar la terminología".



Murcia

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha acusado al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "quebrar por primera vez el principio de debate entre todas las comunidades y el Gobierno, en la negociación del modelo de financiación autonómica".



Ha criticado así que, tras negociar el modelo de financiación con Cataluña y Andalucía, Zapatero no haya llamado a todos los presidentes autonómicos. "Una vez más Zapatero se queda corto, nunca antes los presidentes dejaron de escuchar y reunirse con los representantes de todos las comunidades", ha señalado.