Los niños españoles son los que menos móviles tienen de la Unión Europea

La Comisión Europea ha hecho pública una encuesta en la que pone de manifiesto que los niños y adolescentes españoles son los que menos teléfonos móviles poseen de toda la Unión Europea.



Según este estudio, sólo el 47% de los menores españoles entre 6 y 17 años dispone de móvil, cifra que se encuentra por debajo del 50% en el que se sitúa la media europea.



Tras los españoles, son los niños franceses quienes menos utilizan el móvil (51%), seguidos de los griegos (51%). En el otro extremo se sitúan los menores lituanos y estonios, que disponen de estos teléfonos en un 88% de los casos.



El informe de la Comisión Europea ha puesto de manifiesto que en todos los países europeos, excepto en España, Francia y Gracia, hay al menos un 60% de menores con teléfono móvil propio.



El 40% de los niños tienen móviles sin conexión a internet y el 5% con conexión. El 2% de los padres encuestados desconocen si el teléfono de sus hijos tiene esa prestación.



13.000 padres encuestados



La encuesta se ha llevado a cabo durante el mes de octubre, con la participación de 13.000 padres seleccionados al azar en todos los países europeos. Las preguntas se han centrado en la seguridad con la que los menores acceden a internet y a las nuevas tecnologías.



En cuanto al acceso a la red, el 70% de los niños españoles utiliza intenet, también por debajo de la media europea (75%). Solo Rumanía (70%), Portugal (68%), Chipre (50%), Grecia (50%) e Italia (45%) están por debajo de España en esta relación.



Los niños y adolescentes de Finlandia (94%), Holanda, Estonia y Dinamarca (los tres con un 93%) son los que más se conectan, según esta encuesta.



9 de cada 10 menores acceden a la red desde casa, ya sea a través de un ordenador de uso familiar (65%) o desde un equipo propio (34%). Además, el 57% de los niños navegan en el colegio.



El uso de internet, en aumento



La Comisión Europea ha destacado que en casi todos los países la proporción de niños que usan internet es superior a la que utiliza teléfono móvil. Este organismo ha asegurado que la tendencia del uso de internet entre los niños "sigue en aumento".



La encuesta ha puesto de manifiesto que al menos un 50% de los padres hablan con sus hijos sobre sus actividades en línea y que toman "medidas preventivas" para garantizar su seguridad. Entre otras precauciones, no les permien revelar información o que traten con personas que no conocen.



Un 59% de los padres encuestados han declarado que utilizan programas informáticos de filtrado o vigilancia. Entre quienes no usan estos dispositivos, el 64% han manifestado que confían en sus hijos y un 14% ha confesado que no saben cómo acceder o utilizar estas herramientas.