Los primeros supervivientes del accidente de Barajas del pasado agosto, en el que murieron 154 personas tras estrellarse contra el suelo un avión de Spanair con destino Gran Canaria, han declarado ante el juez, en el transcurso de la investigación del siniestro. Una de ellas ha asegurado que los servicios médicos tardaron más de media hora en acudir en su auxilio y ha denunciado las "presiones" de Spanair para que el vuelo no se retrasara más.Esta superviviente, Loreto Mercedes G., que es médico, ha explicado queque acudieron a socorrer a las víctimas, ya que se retrasó mucho la atención a las víctimas.Ha asegurado que pudo avisar a los facultativos de emergencias e indicarles que sufría de dificultades respiratorias para que le "pincharan en la pleura"., ha afirmado la mujer, que ha apostillado: "si hubiera estado inconsciente y con la cara como la tenía, me habrían dejado de lado y no habría aguantado ni un cuarto de hora".La testigo haDesde la compañía hasta Fomento. Todo el mundo tiene un poco de responsabilidad". Además, se ha referido a las condiciones de la pista -situada junto a un arroyo y unos árboles- y a las "presiones" por parte de Spanair para que el vuelo no se retrasara más.En este sentido, la superviviente se ha preguntado por qué los controladores aéreos no vieron el accidente y por qué Spanair presionó para que el avión saliese, pese a que el piloto había detectado un fallo en alusión al calentamiento de la sonda que mide la temperatura exterior (RAT). "Cargaron el avión de combustible para que en la escala de Las Palmas saliese sin demora. La compañía presionó para que saliera en cualquier circunstancia", ha denunciado."Mi percepción es que el avión no iba bien. Pensé que iba a abortar el segundo despegue, pero para mi sorpresa salió y al poco viramos y chocamos", ha relatado Loreto, cuya hija, que iba sentada un poco más atrás, perdió la vida en el accidente con 23 años.Su testimonio contradice el de otro de los supervivientes, que sostiene que los servicios de Emergencia llegaron de forma inmediata hasta el lugar del siniestro.Otro de los supervivientes, José Alonso, aún con collarín, llegó a la sede judicial con su hija, quien todavía está en silla de ruedas. En el accidente perdió a su esposa y a su otra hija. "No quiero hablar. Bastante tengo con ver a mi hija en silla de ruedas", ha implorado a los medios poco antes de comparecer ante el juez.El último en ofrecer su testimonio ha sido Rafael Vidal Rodríguez, de 31años, quien todavía necesita unas muletas para andar. "Esto es bastante desagradable para que me hagáis hablar", ha dicho a los periodistas. No obstante, ha querido aclarar que cuando salió del hospital tuvo conocimiento de las barbaridades que habían publicado los medios.ha aseverado.Nada más llegar a los Juzgados de Plaza Castilla y antes de declarar ante el juez, los supervivientes -al final han declarado tres, mientras otros tantos se han ausentado por motivos de salud- han sido examinados por el juez forense para comprobar las secuelas del accidente.Está previsto que este miércoles declaren, en video conferencia, otros dos supervivientes que residen en Las Palmas, mientras que será el día 10 cuando hagan lo propio losque detectó la aeronave minutos antes de despegar.