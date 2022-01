Fuentes oficiales del Gobierno de Rusia han asegurado que Barack Obama, presidente electo de Estados Unidos, se encontrará "próximamente" con el presidente de Rusia, Dmitry Medvedev.



El portavoz ruso ha explicado que, seguramente, este encuentro tenga lugar el fin de semana próximo, durante la reunión del G20 en Washington. Así lo han acordado ambos dirigentes en una conversación telefónica. Sin embargo, la fuente rusa, citada por varias agencias internacionales, ha decliando dar más detalles sobre la charla y se ha limitado a señalar que Medvedev ha felicitado a Obama.



Las relaciones entre Washington y Moscú pasan por un momento delicado después de que Rusia atacase este verano a Georgia, país aliado de Estados Unidos y de la OTAN. Se espera que la llegada de Obama al Despacho Oval sirva para desbloquear la situación y para abrir un periodo más fluido. Sin embargo, poco antes de dar a conocer el próximo encuentro, Medvedev había acusado al Gobierno de George Bush de crear turbulencias en los mercados financieros y de haber utilizado partidariamente el conflicto de Georgia.



Las palabras de Medvedev no son baladíes, puesto que el pasado miércoles el presidente ruso anunció el despliegue de misiles en Europa del Este para cotrarrestar al escudo antimisiles que Estados Unidos va a instalar en Polonia. De hecho, hoy mismo, fuentes polacas aseguraban que Obama pensaba seguir adelante con el plan del escudo, a lo que un colaborador de Obama ha declarado que "no hay interés en continuar con el proyecto".



Obama llama a la unidad



Por su parte, Barack Obama ha realizado hoy una alocución radiofónica a todo el país y ha aprovechado para pedir unidad ante la crisis económica. Igual que hiciera en su comparecencia del viernes, Obama ha situado a la crisis comosu principal objetivo una vez asumida la presidencia y ha pedido una "rápida acción".



Obama ha señalado que tomará las medidas necesaris y ha recordado que, aunque Bush sigue siendo presidente, su equipo ya trabaja para estar preparado apenas tomen el poder. Además, ha pedido que se olviden las diferencias entre republicanos y demócratas para trabajar juntos "en un momento en el que afrontamos los mayores desafíos de nuestra vida".



Por último, Obama ha agradecido las buenas palabras que le ha dedicado George Bush y su predisposición a llevar a cabo una transición rápida y efemplar.





Los elogios de Bush



Y es que George Bush no ha escatimado elogios al hablar de Barack Obama, el flamante presidente electo. Asegura Bush que Obama representa "un momento de triunfo en la historia de Estados Unidos". Considera que los norteamericanos han "elegido a un presidente que representa un "homenaje al trabajo honrado, al optimismo y a la fe en la promesa que ofrece nuestro país".



Bush, que dejará la Casa Blanca el 20 de enero, ha hecho estas declaraciones en su mensaje radiofónico semanal. En él, también ha explicado que se compromete a que su equipo haga un "esfuerzo sin precedentes " para facilitar la transición a la nueva administración. "Hacer que esta transición se realice sin fricciones es una de mis mayores prioridades en el tiempo que me queda en el cargo", ha subrayado.



En este sentido, Bush ha recordado que su Administración lleva ya tiempo suministrando información sobre seguridad nacional a Obama, en lo que, en su opinión, es un gran esfuerzo para "asegurar la continuidad a través de ambos ejecutivos".



El presidente Bush también ha querido desear a Obama que salga adelante con éxito y, para su familia, "tanta alegría y felicidad" como él y su familia han tenido en la Casa Blanca.