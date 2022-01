Después del sueño de Obama viene la realidad

". Ésta ha sido la promesa que tantas veces ha repetido el recién elegido presidente. Ha recibido apoyo de todos los rincones del planeta y su victoria ha sido apabullante pero la verdadera carrera comienza ahora. Tras su histórico triunfo, Obama sólo ha tenido tiempo para desayunar con sus hijas, pues ya se ha embarcado en la formación de su equipo y en preparar la ansiada transición gubernamental.El 'nuevo demócrata' se enfrenta a un complicado panorama plagado de retos. Retos que se complican tras la herencia de la 'era Bush', que ha dejado, entre otras cosas, un agujero de más de once billones de dólares.Obama ya ha mantenido sus primeros contactos, como presidente electo, con mandatarios de todo el mundo, entre los que destacan George W. Bush y el Papa Benedicto XVI. A falta de 76 días para ocupar el cargo, ya se barajan algunos nombres del equipo que acompañará a Obama. De momento, algunos medios han informado de que el primer nombramiento será el de su, puesto clave que podría ocupar el congresista dePero en materia económica, que ha sido la prioridad para muchos votantes al elegirle, la lista de nombres es más amplia. Así mismo, Obama mantendrá mañana, junto a su vicepresidente Joe Biden, suComo es obvio, entre los principales objetivos de Obama, si no el primero, está solventar la difícil situación económica, que muchos analistas incluso comparan con la del crack del 29. Y es que el legado de Bush parece que no ha hecho más que complicar la situación.Según el ex asesor en materia de seguridad, del todavía presidente de EE.UU.,., el legado de Bush es "catástrofico" y "fracaso histórico". Cony un déficit presupuestario de medio billón, las cifras a las que se enfrenta Obama son más que pesimistas.En los próximos días Obama podría nombrar su, que será el responsable de completar el plan de rescate financiero de 700.000 millones de dólares. Entre los candidatos hay tres nombres:, que ocupó el cargo con Bill Clinton, el ex presidente de la Reserva Federal,, o, presidente de la Reserva Federal de Nueva York.Pero además de la crisis económica hay que solucionar el. El futuro inquilino de la Casa Blanca deberá luchar contra ely poner fin a las, una difícil situación que muchos achacan a la política exterior unilateralista de Bush. En este sentido, el presidente electo deberá acabar con la campaña de. que ha alcanzado muchos paises.Y por si los conflictos bélicos y la crisis financiera no fueran suficientes, Obama se enfrenta a una bateria casi interminable de promesas que deberá hacer realidad. Dentro de su programa electoral, Obama prometió combatir elasí como invertir en energías renovables o luchar contra la proliferación de las. También ha asegurado que las relaciones internacionales se fortalecerán y que aumentará la. Sin duda, grandes temas seguidos de todas las medidas locales que tienen que ver con los problemas dey un largo etcétera.El futuro inquilino de la Casa Blanca tiene muchos deberes pendientes. Seguramente nadie quiera ser ahora Obama. En la campaña ha explicado el qué, y ahora le toca explicar el cómo.