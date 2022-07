Mueren al menos siete militares en un atentado contras las fuerzas de paz rusas en Osetia del Sur

Siete militares rusos han muerto y otros siete han resultado heridos tras explotar un coche bomba junto la base de la fuerza de paz rusas en Tsjinvali, capital de la región separatista georgiana de Osetia del Sur, según ha informado el comandante del destacamento ruso, Marat Kulajmetov.



"Han muerto siete militares y otro siete han resultado heridos. Todos los heridos han sido transportados a bordo de helicópteros hacia hospitales del Ministerio de Defensa en Rusia", ha explicado Kulajmetov, citado por la agencia Interfax. Según el general, la potencia de la explosión equivalía de 20 kilos de TNT.



Por su parte, el Gobierno suroseto ha detallado que la explosión se ha producido sobre las 16:45 horas (hora local) y que, previamente, se registró otra explosión en el distrito de Leninogrosk de la capital separatista, en la que resultaron heridas dos personas.



Los soldados rusos, por otro lado, han detenido a cuatro civiles con vehículos que transportaban armas y dos granadas; los vehículos, según Kulajmetov, tenían matrícula de Georgia y, durante su inspección en el cuartel ruso, uno de los coches ha explotado, matando a dos de los detenidos.



Acusaciones cruzadas



Además, el líder suroseta, Eduard Kokoiti, ya ha acusado a Georgia de llevar a cabo una política de terrorismo de Estado.



"Los últimos atentados terroristas en Osetia del Sur demuestran que Georgia no renuncia a su política de terrorismo de Estado. No nos cabe duda alguna de que estos actos terroristas han sido llevados a cabo por los servicios especiales georgianos", ha asegurado.



Kokoiti ha destacado que "el coche llevaba en su interior carga explosiva" y subrayó que "se trata de un atentado terrorista intencionado, organizado por el ministerio de Seguridad del Estado georgiano".



"Es su estilo, lo conocemos bien", ha denunciado Kokoiti, quien agregó que "este incidente socava los esfuerzos de la comunidad internacional de estabilizar la situación en la región y torpedea el plan de paz 'Medvédev-Sarkozy'".



En la misma línea, fuentes cercanas al Ministerio de Asuntos Exteriores rusos han apuntado que "fuerzas que buscan desestabilizar la situación en la región" son las responsables, en clara alusión a Georgia.



La versión de Tiflis es totalmente distinta. Un portavoz del Ministerio del Interior, Chota Outiachvili, ha desmentido cualquier implicación de los servicios secretos georgianos en la explosión y considera que se trata de "una provocación que busca mantener las fuerzas rusas en Georgia".



"Nos quieren hacer creer que las tensiones aumenta para decir que, en consecuencia, los rusos no se pueden retirar", ha añadido.



Tensión en escalada



La independencia de Osetia del Sur -del tamaño de la provincia de Almería- ha provocado una verdadera crisis internacional entre Estados Unidos y la Unión Europea, que apoyan el respeto a la integridad territorial de Geogia, y Rusia, que invoca su derecho de entrar en el país para defender a la población de origen ruso.



El origen de la misma está en la declaración de independencia de Kosovo, que provocó que las repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia -de mayoría rusa- proclamasen su independencia, con el consiguiente enfado del gobierno de Tiflis, liderado por el proamericano Mijaíl Saakashvili.



La entrada de fuerzas georgianas en la región provocó una respuesta inmediata de Rusia, que desplegó una importante operación militar en la región y tomó pronto el control de la capital, Tsjinvali.



Tras la mediación del presidente francés, Nicolás Sarkozy, se aprobó un plan de seis puntos con el acuerdo de Rusia y Georgia que recogía la retirada demlas tropas rusas, pero ésta se ha dilatado en el tiempo por una diferente interpretación del texto.



Este ataque podría retrasar aún más la marcha de las tropas rusas en Osetia del Sur.