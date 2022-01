Una búsqueda, dos fosas, 20 historias

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha encontrado los primeros restos humanos en la fosa común localizada en la localidad leonesa de Izagre y en las que podían haber restos de hasta una veintena de víctimas de la represión franquista.



En esta primera exhumación, se han encontrado los restos corespondientes a Vegé Arjonas, según la ARMH.



"Otras ocho personas más fueron enterradas en dicha fosa y asesinados en el otoño de 1936", afirma esta asociación en un comunicado. Se trataría de la denominada Fosa de los Bañezanos.



"Las identidades que hasta la fecha conocemos de los integrantes de esta fosa son María Alonso Ruiz, Isaac Nistal, Abraham Becares, Julio Frnández, Angel González, José Simón Alejo, Eumenio Carnicero y Patricio Martínez Castillo", concluye la ARMH.





Los arqueólogos también peinan el terreno en busca de la conocida como Fosa de los Estudiantes, en la que yacen otros 11 cuerpos. Todos ellos fueron asesinados a lo largo del otoño de 1936.



Dificultades en la búsqueda



"Localiazar una fosa es una auténtica lotería", explica a RTVE.es Santiago Macías, vicepresidente de la ARMH. Los grandes escollos que tienen que superar son, además del tiempo que ha pasado, 72 años, la concentración parcelaria y la ampliación de la carretera nacional, que "han cambiado el paisaje".



A pesar de todo, Macías, que se ha desplazado a la zona para coordinar sobre el terreno los trabajos de búsqueda y exhumación, era optimista. "Es una zona muy pequeña de terreno. Creo que los vamos a encontrar pronto", aseguraba horas antes de hallarla.



El testimonio de los testigos es de mucha ayuda, pero Macías advierte de que se trata de "niños del 36", y sus aportaciones, en muchos casos, no son exactas. "Los niños recuerdan una zona marcada, donde se respetaba la tierra, pero no necesariamente han sido testigo de los hechos. Son cosas que van de boca en boca", apunta.



"No habían cometido ningún delito"



Las víctimas que yacen en las dos fosas comunes eran vecinos de la zona. Se cree que en la fosa de los Estudiantes están enterrados once jóvenes. La mayoría eran antiguos alumnos de la Facultad de Veterinaria de León que fueron fusilados en las inmediaciones del arroyo de La Vega, en la carretera de Albires a Saelices de Mayorga.



La Fosa de los Bañezanos, que se encuentra junto a la carretera de León-Valladolid, podría guardar los cadáveres de al menos ocho varones y una mujer. En la madrugada del 10 de octubre de 1936 fueron trasladados desde las prisiones del Hostal de San Marcos de León y de La Bañeza hasta el municipio de Izagre, ha explicado la ARMH en una nota de prensa. El testimonio de todos ellos aparece en un sumario, el 80/36, sobre los sucesos de La Bañeza.



"Isaac Nistal fue alcalde de La Bañeza y había participado activamente en la etapa democrática", explica el vicepresidente de la ARMH. María Alonso Ruiz era de las Juventudes Socialistas y había tomado parte en desfiles obreros, como el Primero de Mayo. "Era gente que no había cometido un delito por el cual juzgarles, fueron extrajudicialmente asesinados", denuncia Macías, que imputa el crimen a falangistas de la zona.



Lo curioso es que las inmediaciones de esta fosa ya se abrieron hace unas cuatro décadas para sacar a un décimo 'paseado'. Según cuenta Macías, era un registrador de la propiedad, cuya hija llegó a ser juez del Tribunal Constitucional.



"Tanto la vestimenta que llevaba como otros detalles no eran 'normales' ni se correspondían con el aspecto del resto de los fusilados. Cuando le fueron a enterrar, alguien le dejó aparte suponiendo que se trataba de una persona importante. Los vecinos del pueblo, cuando los familiares describieron cómo iba vestido, les indicaron el lugar exacto donde estaba", relata Macías a RTVE.es.



Aquel registrador de la propiedad que vestía ropas elegantes cuando le arrancaron la vida reposa probablemente desde hace décadas en un cementerio. Sus compañeros todavía esperan a que los rescaten del olvido.