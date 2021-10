Los 18 españoles heridos leves por el vuelo de Ryanair regresan a Girona

Los 18 heridos leves españoles que se encontraban en el avión de la compañía aérea Ryanair que aterrizó de urgencia en Limoges la pasada madrugada han abandonado este mediodía la ciudad francesa y se dirigen a Girona, según ha informado Jean-Pierre Limusin y gestor del aeropuerto internacional de esa ciudad.



De los 30 españoles que viajaban en la aeronave, 18 resultaron heridos de carácter leve con dolor de oídos. Entre ellos había trece niños españoles que habían estudiado inglés en Bristol este verano. Todos fueron hospitalizados para ser sometidos a una revisión.



Tras ser dados de alta este martes, los 18 viajan en dos autobuses en grupos de nueve personas cada uno. Primero salieron los nueve niños con personal de acompañamiento y llegarán sobre las seis de esta tarde a Girona. Los otros nueve pasajeros, ocho adultos y un niño, han salido hacia Girona en otro autobús.



Los otros 125 pasajeros que viajaban en la aeronave de Ryanair, modelo 737 de Boeing, llegaron a su destino después de que la compañía aérea fletara otro avión para desplazarlos desde el aeropuerto de Limoges hasta el de Girona-Costa Brava, donde aterrizaron a las 4.18 horas.



"Mi hija recuerda que le dolió muchísimo"



Varios padres de los jóvenes afectados en el vuelo han manifestado la tensión vivida en el vuelo al conocer las palabras de sus hijos. "Cada vez que me llamaba me decía una cosa diferente, primero le dolían las piernas, luego nervios y finalmente vivió momentos de pánico", indica una de las madres que esperaba a su hijo en Girona.



Otros familiares recordaban las palabras del dolor sufrido por los jóvenes. "Mi hija recuerda que le dolió muchísimo", declara la madre de una de las estudiantes.



Supuestos problemas con las máscaras de oxígeno



Algunos pasajeros se han quejado de que algunas de las máscaras de oxígeno no funcionaron, cuando la aeronave sufrió una pérdida de presión. El explorador del Ártico Pen Hadow, que viajaba en la aeronave junto con su mujer y sus dos hijos, se ha quejado de que no hubo ningún anuncio sobre el problema y que algunas máscaras de oxígeno no funcionaban.



"La mía no se llenaba de oxígeno y tampoco la de mi hijo (...), miré a la mujer que estaba a mi izquierda y la de ella tampoco se llenaba", ha relatado Hadow a los medios británicos. Hadow, famoso por ser el primer hombre en caminar solo desde la costa norte de Canadá hasta el polo norte en 2003, ha comentado que muchos pasajeros estaban en estado de conmoción y algunos lloraron de alivio cuando el avión aterrizó.



Sin embargo la compañía aérea Ryanair ha asegurado que las máscaras que saltaron tras la despresurización de la cabina funcionaron perfectamente. Sus ingenieros confirmaron que tras el fallo, las máscaras de oxígeno se desplegaron "correctamente", conforme al procedimiento de seguridad de Ryanair.



Una pérdida de presión



El vuelo de esta madrugada cubría la ruta Bristol - Girona. Cuando pasaba por Francia, perdió 8.000 metros de altitud en cinco minutos y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Limoges. Este descenso de altitud provocó que varios pasajeros se sintieran aquejados de dolor de oído por la pérdida de presión.



Según la compañía, el aparato, que había partido del aeropuerto de Bristol (oeste inglés), fue desviado a Limoges como medida de precaución. "El comandante descendió como medida de precaución y desvió el avión al aeropuerto de Limoges hacia las 23.30 hora local francesa (21.30 GMT). Los 168 pasajeros desembarcaron bien tras el aterrizaje", ha agregado la empresa



Se abrirá una investigación



La compañía ha anunciado que se pondrá en contacto hoy con todos los pasajeros para expresar sus disculpas por lo ocurrido. También ha notificado el incidente a las autoridades aeronáuticas de Irlanda y de Francia para que se inicie hoy mismo una investigación que determine con detalle lo ocurrido.



Ryanair también ha informado que el avión pasó su última revisión el 24 de julio. La aeronave, un Boeing 737-800 que tiene una antigüedad de 5 años, fue sometida a una revisión por los ingenieros de la aerolínea.