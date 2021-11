Muere una mujer en Álava apuñalada presuntamente por su marido, ambos de 72 años

Una mujer ha sido asesinada esta mañana en la localidad alavesa de Baños de Ebro y su marido ha sido detenido por la Ertzaintza. Hacia las diez menos cuarto de esta mañana la Policía ha recibido el aviso de la muerte de esta mujer, cuyo cuerpo presentaba diversas heridas por arma blanca.



La Ertzaintza ha tenido que forzar la puerta de entrada al edificio donde vivían Cristóbal y Estíbaliz, ambos de 72 años, según han contado amigos suyos



En el mismo domicilio donde se ha localizado a la mujer ha sido detenido su marido, que presentaba también diversos cortes, posiblemente producidos por él mismo, según la Ertzaintza.



El hombre, que ha sido detenido como presunto autor de un homicidio, ha sido trasladado a un centro hospitalario de Logroño donde se encuentra ingresado con pronóstico reservado. Con este nuevo caso de violencia de género son ya 41 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas .



Consternación entre vecinos y familiares



Los familiares, amigos y vecinos de la mujer muerta han mostrado su consternación e incredulidad por lo sucedido. Los pocos familiares y amigos que han querido hablar con los periodistas en las calles del pequeño pueblo riojano-alavés se han mostrado "muy sorprendidos" por lo sucedido.



"Increíble", es "imposible" que haya pasado o "no me lo puedo creer todavía" son algunas de las expresiones con las que se han referido los amigos y conocidos de la mujer y su marido.



Un vecino de la pareja, que no ha facilitado su nombre, ha explicado que la mujer muerta y su marido, detenido como presunto autor del homicidio con arma blanca, hacían una vida totalmente normal, frecuentaban el bar del pueblo juntos o acudían a misa en pareja.



Después de que la comitiva judicial abandonara el edificio, ubicado en una de las entradas del pueblo, el cadáver ha sido retirado por los servicios funerarios pasadas las dos de la tarde.



La Ertzaintza continúa con las investigaciones y no ha facilitado datos nuevos sobre las circunstancias en las que se ha producido este homicidio