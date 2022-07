Brendan Fraser se embarca en la tercera parte de 'La Momia'

Brendan Fraser, instalado en el éxito de la saga de aventuras de La Momia, protagoniza una tercera parte de la franquicia en la que, en esta ocasión, cuenta con la compañía de Maria Bello para enfrentarse no a una, sino a una multitud de momias conocidas por buena parte del público, los guerreros de terracota de Xian.

Una década después de que encarnara por vez primera al explorador Rick O'Connell, Brendan Fraser, quien protagonizará a partir del 1 de agosto La Momia. La tumba del emperador Dragón en las salas españolas, asegura que sus rodillas aún responden y que no le importaría "seguir interpretando al personaje hasta los 60 años", como lo hace Indiana Jones, el héroe en el que se inspira.

"Aunque la segunda parte resultó una simple versión de la primera película, estaba deseando volver al personaje, lo echaba de menos, y solo era cuestión de tiempo que regresara a las pantallas", ha explicado ante los medios españoles Fraser.

Dirigida por Rob Cohen -responsable de éxitos de taquilla como The fast and the furious o xXx-, esta nueva entrega traslada su acción a China. El explorador y su esposa Evelyn necesitan huir de la rutina de su matrimonio y no encuentran mejor forma que participando en una batalla que se inició hace miles de años entre el Emperador Dragón -que encarna la estrella del cine de acción Jet Li- y su hombre de confianza, el General Yang, al que traiciona cuando ambos se enamoran de la misma mujer, una hechicera que condena al emperador y a sus guerreros a una muerte en vida, enterrados en un mausoleo.