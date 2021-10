Robert Mugabe canta victoria. El presidente de Zimbabue ha dicho este domingo que se dirige hacia una victoria amplia. "Ganamos convincentemente. Hemos ganado en los 26 de los distritos electorales de Harare, una fortaleza del MDC, donde sólo ganamos en un distrito en las pasadas elecciones de marzo. Es la tendencia", ha dicho Mugabe en un mensaje en la televisión estatal.

"Nos dirigimos a una victoria amplia", ha resaltado Mugabe, que según todas las previsiones jurará su cargo de nuevo como presidente este mismo domingo. Mientras, los observadores africanos piden la repetición de los comicios y algunos líderes africanos la intervención de tropas internacionales.

Los resultados se conocerán a lo largo del domingo. De momento ya hay hora para la ceremonia, en la que Mugabe jurará su cargo para los próximos cinco años. Según una fuente oficial consultada por Reuters el acto comenzará a las 15.00 horas, hora local en España. "Las invitaciones han sido ya enviadas", ha añadido. Otras fuentes aseguran que el recuento de votos no está terminado y que, por tanto, ni habrá resultados hoy ni tampco investidura.

Posible solución negociada

Se produzca cuando se produzca, el líder opositor Morgan Tsvangirai, ha sido invitado al acto de toma de posesión. Sin embargo, Tsvangirai ha rechazado la invitación del gobierno para la ceremonia. El acto es un "sinsentido", ha dicho. Aun así, Tsvangirai no se opone a una posible solución negociada para el conflicto. Y es que, según la prensa oficialista de Harere, Mugabe ha ofrecido a la oposición la apertura de una ronda de negociaciones para poner fin a la tensión.

De ser así, se estaría ante una posible solución 'a la keniana': Mugabe sería presidente del país y Tsvangirai, su primer ministro. "Por ahora no hay conversaciones en marcha", asegura Tsvangirai, "pero mi partido está comprometido con la búsqueda de una salida pacífica".

Este mismo domingo, observadores del Parlamento panafricano (PAP) han dicho que las elecciones presidenciales de Zimbabue no han sido "ni libres ni justas". El jefe de los observadores africanos, Marwick Khumalo, ha apuntado que "la atmósfera que prevalece en el país no ha dado lugar a las condiciones para la celebración de unas elecciones. No han sido ni libres ni justas" y piden la repetición de los comicios.

Piden la intervención de tropas

El primer ministro de Kenia, Raila Odinga, ha pedido la intervención de las tropas de la Unión Africana en Zimbabue. "Lo que está pasando es una vergüenza para África", ha afirmado.

"Ha llegado el momento de que África se mantenga unida y firme para acabar con la dictadura".

No es el único que ha pedido la intervención de los militares. El arzobispo surafricano Desmond Tutu ha instado a la comunidad internacional a intervenir en Zimbabue, incluso mediante el recurso a una fuerza de paz de la ONU.

Tutu ha animado a los líderes de la Unión Africana que se reúnen a partir del lunes en la localidad egipcia de Sharm al Sheij a declarar "ilegítimo" el régimen de Mugabe. "Si hubiese una voz unánime, que le dijese claramente a (Robert) Mugabe... eres ilegítimo y no vamos a reconocer tu administración de ninguna manera, creo que sería una señal muy poderosa, que fortalecería a la comunidad internacional", ha declarado Tutu a la BBC.

Mugabe era el único candidato que se presentaba en la segunda vuelta después de que el líder opositor del Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), Morgan Tsvangirai, anunciara su retirada para frenar la violencia contra sus seguidores el pasado domingo. Según aseguró al menos 90 de sus seguidores han sido asesinados en las últimas semanas.

Tsvangirai fue el ganador de la primera vuelta, pero según los datos oficiales no obtuvo la mayoría suficiente para evitar una segunda cita con las urnas.

No obstante, el pasado viernes las papeletas de su partido seguían en los colegios electorales después de que las autoridades rechazaran retirarlas.

Las elecciones se caracterizaron por una baja participación y por el acoso a la población por parte del gobierno. La ONU ha calificado de "farsa" esta segunda vuelta y ha anunciado sanciones.

EE.UU. también estudia sanciones para Zimbabue y pedirá a Naciones Unidas que aplique el embargo de armas al régimen de Mugabe, al que ha calificado de "impostor".