Álvarez: "La negociación se ha cerrado y no hay posibilidad de establecer medidas adicionales"

Mientras en los accesos a Madrid aumentan los atascos por los controles con los que la Guardia Civil impide una marcha de cientos de camiones a la capital, la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, ha insistido en que "la negociación se ha cerrado y no hay ninguna posibilidad de que se establezcan medidas adicionales", en referencia a la tarifa mínima que reclama la minoría del sector convocante del paro que cumple ya siete días.

La ministra de Fomento ha asegurado en Los Desayunos de TVE que "hay una minoría que está en desacuerdo con la mayoría del sector y como tienen una forma de manifestarse muy potente, tratan de bloquear la actividad normal y tratan de conseguir unos objetivos que no han conseguido en la mesa de negociación".

Sobre la Plataforma para la Defensa del Transporte la convocante de la marcha a Madrid, Magdalena Álvarez ha recordado que ésta organización "se creó en la primera quincena de mayo" y no tiene representación en el Comité Nacional del Transporte, donde sí están representadas Fenadismer y Confedetrans, convocantes del paro. "No es que el ministerio no quiera reconocer la representación (de la Plataforma), sino que hay unas reglas del juego que hay que respetar", en referencia a los mecanismos que regulan la representación en el Comité.

"No" a la tarifa mínima

Sobre el principal escollo en las negociaciones con las que la semana pasada se pretendía poner fin a la huelga -la tarifa mínima por servicio-, Álvarez ha asegurado que además de ser una tarifa contraria a la normativa europea, ha sido rechazada por el 88% del sector.

La ministra ha asegurado además que la presencia de autónomos es superior entre los firmantes del acuerdo de la semana pasada (9.581 autónomos), que entre los no firmantes (4.820). "No estamos hablando de grandes y pequeños, esa es una interpretación interesada", ha apostillado.