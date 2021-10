La ONU ha solicitado 187 millones de dólares (unos 120 millones de euros) a la comunidad internacional para proporcionar asistencia humanitaria urgente e inmediata al millón y medio de personas que han sido víctimas del ciclón Nargis en el sur de Birmania.

El subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, John Holmes, ha presentado el plan elaborado al respecto por la Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria, señalando que ese dinero servirá para proporcionar asistencia durante tres meses a un "mínimo" de 1,5 millones de afectados, aunque se espera que la cifra aumente a medida que se tenga un mejor conocimiento de la zona devastada.

Holmes, además, ha justificado que la reanudación de .los vuelos con ayuda humanitaria, suspendidos este viernes tras apropiarse las autoridades militares de un partida de 38 toneladas: "Decidí seguir adelante porque nuestra principal preocupación debe ser la población afectada", ha recalcado.

El plan de la ONU señala que los productos más necesarios son alimentos, tiendas de plástico, material para purificar agua, recipientes de agua, equipos de cocina, telas mosquiteras y material médico de urgencia.

Las mayores partidas del presupuesto de 187 millones de dólares son las destinadas a alimentos, logística, refugios y salud. "La seguridad alimentaria en el país, que ya era precaria, con probabilidad se volverá grave", indica el documento.

Ban intenta hablar con los generales

Mientras Naciones Unidas sigue negociando con la Junta Militar birmana para que ésta autorice la distribución de ayuda humanitaria, ya que hasta ahora solo han llegado pequeños contingentes de comida y equipo.

El propio Ban Ki-moon está intentando contactar con la Junta Militar birmana -uno de los regímenes más opacos del mundo-, aunque sin éxito, por el momento.

"He tratado de hablar directamente con los dirigentes de Myanmar [nombre oficial de Birmania]. Lamentablemente, no he sido capaz de contactar con ellos. Todavía estoy intentando hablar con ellos, así como con los líderes de los países vecinos", ha comentado en una visita a Atlanta, en Estados Unidos.