El presidente de la Asociación de las Víctimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz, ha decidido no presentar su candidatura a la próxima Asamblea General de la asociación -que se celebrará en el mes de abril-, por lo que no renovará su mandato.

En un comunicado, la AVT señala que los miembros de su Junta Directiva, presidida por Francisco José Alcaraz, han decidido no presentar su candidatura en la próxima Asamblea General de la asociación y dejarán sus cargos el próximo 19 de abril, decisión que explicarán en una rueda de prensa.

En declaraciones a la Cadena Cope, Alcaraz advirtió de que pese a su decisión de no presentarse a la reelección en la próxima Asamblea de la asociación, la AVT seguirá adelante "pese a quien pese" y "gane quien gane" el domingo las próximas elecciones generales.

"Ahora toca reconducir mis intereses personales después de cinco años de tenerlos abandonados", explicó Alcaraz después de aclarar que la Presidencia de la AVT se realiza "de forma altruista". Además, avisó de él seguirá apoyando todos los proyectos "que se opongan a cualquier proceso de rendición", el que, a su juicio, "seguirá adelante" si el candidato socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, es reelegido como presidente del Gobierno.

"Ese trabajo lo he terminado y tengo que seguir trabajando por ello", argumentó. Alcaraz no va a desaparecer como algunos quisieran, la AVT no va a dejar de existir por eso, seguirá con más fuerza".

Más de tres años como presidente

Francisco José Alcaraz fue nombrado presidente de la asociación el 12 de junio de 2004, cargo para el que fue reelegido el 13 de mayo de 2006.

El anuncio de Alcaraz, que se ha mostrado siempre muy crítico con la política antiterrorista del Gobierno de Rodríguez Zapatero, ha pillado por sorpresa ya que hasta el momento el presidente de la AVT nunca había insinuado su intención de dejar el cargo.

Las primeras reacciones tras la noticia no se han hecho esperar y Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, ha sido la primera en lamentar que Francisco José Alcaraz no vaya a repetir como presidente de la AVT, puesto que, asegura, durante su mandato ha ayudado a mantener vivo el "espíritu de Ermua".

Blanco sostuvo que Alcaraz ha realizado una "gran labor" y que las víctimas deben agradecerle el trabajo que ha realizado estos años.

En concreto, destacó que el todavía presidente de la AVT ha ayudado "a mantener la rebelión cívica que se inició tras el asesinado de mi hermano", lo que se conoció como el "espíritu de Ermua".

'Gestión impecable'

A este respecto, Blanco apuntó que Alcaraz "ha sido uno de los grandes perseguidos por este Gobierno, de manera que, incluso, ha sido llevado a juicio", en referencia al proceso por presuntas injurias al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ana Iríbar, viuda del dirigente del PP vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, ha dicho que Francisco José Alcaraz ha realizado una "gestión impecable" al frente de la AVT, a cuya Presidencia no volverá a optar.

Iríbar sostuvo que como víctima se siente "muy agradecida" por el trabajo de Alcaraz, por lo que espera que el futuro presidente de la AVT "siga su camino".

Al mismo tiempo, Iríbar sostuvo que, aunque la Fundación Gregorio Ordóñez ha apoyado las manifestaciones que ha impulsado Alcaraz, de la labor de éste no se conoce el "trabajo interno" que ha llevado a cabo respecto a las víctimas.

A su juicio, la actual dirección de la AVT ha realizado una gestión destacable en asuntos internos como el acompañamiento de las víctimas a los juicios, el asesoramiento en temas judiciales o la asistencia a los huérfanos.