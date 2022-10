Turu y el soul

(Música rock)

# Turu y los Turulecos.

(Risas)

(Risas)

¡Ah! Compás y la batería.

¡Tachán!

¡Presente! ¿Ritmo y la guitarra?

¡Presente!

¿Turu y el micrófono?

(Grillos)

¡Vaya novedad! Turu llega tarde al ensayo... otra vez.

(AFÓNICA) Perdonad, no he escuchado al gallo cantar y me he dormido.

No moleste, por favor. Aquí hay profesionales trabajando.

¿Eh? ¡Turu, por fin apareces!

¡Esa gallina no es Turu!

¿Qué dices, Compás? Soy yo, pero mi voz no es la misma.

¿Cómo sabes nuestros nombres? ¿Quién eres?

¿Qué le has hecho a Turu? ¡Habla!

¿Qué qué le he hecho a..? Pero chicos, si soy yo, soy Turu.

Se parece a Turu. Pero esa extraña voz no es la suya.

¡Tengo una idea!

Solo nuestra amiga podría saber las respuestas a estas preguntas.

¿Quién nos regaló los instrumentos de la banda?

¡Isabel, claro!

¡Bien! Siguiente pregunta. ¿Cuál es mi comida favorita?

¡Fácil! Absolutamente todo.

¡Correcto! ¡Es ella, Ritmo!

No tan rápido. Última pregunta:

¿Qué hace falta para que ocho vacas con un solo paraguas no se mojen?

Hace falta... ¡que no esté lloviendo!

¡Sí! ¡Realmente eres tú!

¡Claro que lo soy! Aunque no sé qué tenía que ver esa pregunta conmigo.

¡Porque eres la gallina más inteligente que conocemos!

Pero ¿qué le ha pasado a tu voz?

No lo sé. Estuve ensayando toda la noche una canción que me dio Isabel

y al despertar hablaba así.

¡No necesito oír más! Esto está más claro que el agua de esta charca.

¡Es un plan para acabar con Los Turulecos!

Para dejarnos sin cantante, alguien,

¡le ha cambiado la voz a Turu!

Ya, ya. Creía que Compás era la loca del grupo,

¿estás seguro, Ritmo?

¡Segurísimo! ¡Vamos a buscar a quien te ha cambiado la voz!

(Cencerro)

¡Alto ahí!

Qué contenta estás hoy, ¿eh? Es bastante sospechoso.

¡Por favor, vaca! ¡Si tú tienes la voz de Turu devuélvesela!

Por favor, por favor, ¿la tienes? ¡A ver, habla!

(GRITA)

Pues, parece que no fue ella.

¿Se encontraba usted cerca del gallinero ayer por la noche?

Con que no quiere cooperar, ¿eh?

¡Compás, por favor!

(BALA)

¡No! ¡No veo la voz de Turu aquí dentro!

(ESTORNUDA)

(Quejido)

¡Turu, Turu! Lo siento.

¡No encontramos a quien se ha llevado tu voz!

¡Pero así no puedo cantar!

Es... el fin de “Los Turulecos”.

(SUSPIRAN)

¿Chicos? ¿Y esas caras? ¿Qué ha pasado?

¡Que alguien se ha llevado mi voz! ¡Eso ha pasado!

¡Adiós banda, adiós voz, adiós música!

(RÍE)

¡Pero Isabel, no es gracioso!

Es que oírte con esa afonía tan grave

en tu cuerpecito de gallina me ha hecho gracia.

Un momento: ¿Has dicho “afonía”?

Turu, ayer te dije que el soul era un género difícil

y que calentaras la voz antes de ensayar o te quedarías afónica,

¿recuerdas?

¡Lo olvidé!... ¿O sea que he perdido mi voz y es el fin de los Turulecos?

¡Claro que no! Te prepararé una bebida caliente con miel

y podrás cacarear tan bien como siempre.

(CARRASPEA)

(CANTA)

¡Qué bien! ¿Lista para la canción?

Creo que... ¡sí!

¡Con todos ustedes... Turu y Los Turulecos!

# Para mejorar,

# hay que jugar.

# Para mejorar,

# hay que entrenar.

# Mucho hay que entrenar # y divertirse,

# mucho hay que jugar y corregirse.

# Es importante prestar atención,

# solo necesitas un poco de acción.

# Todo lo que sea para mejorar

# y que brille mi voz, # mucho he de cantar.

# Para mejorar,

# hay que jugar.

# Para mejorar,

# hay que entrenar.

# No os olvidéis amigos, # que para mejorar hay que entrenar.

# Para mejorar,