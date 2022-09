Turu y el electro-pop

(Música rock)

# Turu y los Turulecos.

# Turu, Turulecos.

# Turu y los Turulecos.

(RÍEN)

# Turu y los Turulecos. #

(RÍEN)

(SILBA)

(Claxon)

Ay, ¡un bache!

(CACAREA)

¿Habéis visto? ¡Ha caído del cielo!

Es como el piano de Isabel pero más pequeño.

¡Y mirad cuántos botones!

(CACAREA)

(Música)

¡Oíd cómo suena! ¡Es un piano extraterrestre del espacio!

¡Gracias, señores extraterrestres!

(TARAREAN)

Vamos a buscar a Turu, que otra vez llega tarde al ensayo.

¡Turu, ahí estás! ¿Olvidaste que teníamos ensayo?

¿Qué es eso? ¡Mola lana!

¡Ala! ¡Se oye genial! ¿Puedo intentarlo?

Es que se está quedando sin pilas. Mira, ¿ves?

Dejártelo es... ¡imposible!

Es que... es que... ¡es que es solo para gallinas, sí, eso!

¡Por favor, eso es ridículo

¡Venga Turu, solo un poquito!

(BALA)

Lo siento, pero no puedo.

Unos extraterrestres me han pedido que se lo cuide,

y si algo malo le pasa a este piano espacial

¡podrían ocurrir cosas terribles!

¡Pero lo puedo tocar yo en la banda! ¿Qué decís?

¡Sí! ¡No!

Nadie quiere tocar con una gallina egoísta.

(GRUÑE)

(CACAREA)

Qué suerte la de Turu.

Y yo que pensaba que los extraterrestres no existían.

¡Claro que no existen, Compás! Turu se lo ha inventado todo.

¡Pero si somos sus amigos! ¿Por qué nos ha mentido?

¡Porque no quiere prestarnos su instrumento!

Y si Turu no quiere compartir,

es hora de que le demos una pequeña lección.

(RÍE DIABÓLICAMENTE)

(RÍEN DIABÓLICAMENTE)

(TARAREA)

¡Bip-bop-bup! ¡Venimos-a-por-ti, bip-bop-bup!

(SUSURRA) ¡No somos robots, Compás!

¡Saludos gallina!

¡Soy un extraterrestre y vengo a llevarte a mi planeta!

¿Extraterrestre?

¡Le has dado un mal uso a nuestro instrumento!

¡No has querido compartirlo con el hermoso cerdo y la oveja loca!

¡Lo sé! ¡Y lo siento mucho, no sé qué me ha pasado!

Por favor, no.

¡Coger gallina... llevar a planeta! ¡Coger gallina... llevar a planeta!

¡Coger gallina... llevar a planeta! ¡Coger gallina... llevar a planeta!

¡No puedo ir contigo y dejar a mis amigos!

¡Son lo más importante para mí!

(LLORA)

Si me lleváis no podrán escuchar la canción que les he compuesto

para pedirles perdón por haber sido tan egoísta.

(Gritos)

¡Es un extraterrestre de verdad! ¡Es un extraterrestre de verdad!

¿Ritmo? ¿Compás? ¿Erais vosotros? ¿Pero qué os pasa?

¡Que los extraterrestres sí existen!

¡Existen! ¡Existen!

(TOSE)

¡Sabía que mi teclado eléctrico había caído por aquí!

Todo el día buscándolo y no he podido ni parar a cenar.

¡Gracias por cuidarlo!

¡Toma ya!

Fue muy bonito lo que dijiste, Turu.

¡Ay, amigos! ¿Entonces me perdonáis?

¡No! No sin antes escuchar la canción que nos has compuesto...

¡Chocad esas patas!

(TODOS) ¡Bien!

¡Con todos ustedes... Turu y Los Turulecos!

# Compartir hace bien, # compartir es genial.

# No hay nada mejor # que jugar con amigos.

# Y me siento mejor, # y me pongo a reír.

# Que cosa de locos, # qué bueno es compartir.

# Tenga lo que tenga # pienso en mis amigos.

# Hoy comparto yo, # mañana lo harán conmigo.

# Tenga lo que tenga # siempre así seré.

# Es mejor ser generoso, # nunca cambiaré.

# Haga lo que haga, # músico o pintor.

# Compartir con mis amigos # es mucho mejor.

# Pase lo que pase, # no puedo esperar