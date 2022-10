Turu y la música tribal

165590

Turu y los Turulecos

6696365

Turu y la canción de cuna

Compás toca la batería de madrugada y no deja descansar al resto de los animales. Sus amigos intentan detenerla pero no lo logran, sospechando que allí pasa algo raro. Descubren que Compás es sonámbula y que por eso no recuerda haber tocado la batería.