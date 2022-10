Turu y el beatbox

(Música rock)

(Risas)

(Risas)

(Beat-Box)

(BALA)

#Lo que más nos gusta hacer...

(BALA)

# es jugar, cantar y bailar. #

¡Bien! Eso ha sido fantástico. ¡Increíble! ¡Fenomenal!

No se me ocurren más sinónimos.

¡Superpegadizo! Se mete en la cabeza una vez y no se olvida nunca.

¡Ha molado lana! Ahora, el solo de Compás.

¡Tachán!

¡Bravo!

Eso no era parte de la canción.

¡Eso tampoco!

Turu, ¿estás bien?

Turu, ¡reacciona!

Cacarea, pon un huevo... ¡Haz algo!

¿Hola?

Hola. ¿Vosotros quiénes sois?

¿Y yo? ¿Quién soy yo?

Esto es serio, Compás. ¡Muy serio!

Sí, debería cambiar de champú. Mira lo tiesa que está mi lana.

Estoy hablando de Turu.

El golpe en la cabeza le ha hecho perder la memoria.

¿Qué miráis?

Estoy comiendo cosas a ver si recuerdo quién soy,

pero comer moscas no me ha gustado.

¿Lo ves? Tranquilo, ¡yo lo arreglo!

(BALA)

¿Qué haces, oveja loca?

Si un golpe le borró la memoria, quizá con otro la recupere.

Eso, o...

buscamos una forma menos dolorosa de hacer recordar a nuestra amiga.

¿No crees?

Gallina. Turu. Tú eres una gallina.

(MUGE)

No. No, no. Eso es una vaca.

¿Cómo hace la gallina? Guau, guau.

¡Qué no! Eso es un perro.

La gallina, Turu. ¡Gallina!

¡Miau!

Ese es el gato. ¡El gato!

¡Hia! ¡Hia!

No, no. Así hace el burro. Gallina, ¡gallina!

¿Cuac cuac?

¡No! ¡El pato no!

Gallina, Turu. ¿Cómo hace la gallina?

¡Bee!

¡No!

¡Anda, son como yo pero en versión miniatura!

Y vosotros, ¿qué animal sois?

¡Esto es peor de lo que pensaba, Compás!

¡Solo queda una última esperanza!

¿Darle a Turu en la cabezota?

¡No! ¡La música!

Esa era mi segunda opción.

¡Turu, amiga! ¿Recuerdas que tenemos un grupo?

Yo soy el mejor guitarrista del mundo y Compás toca la bateria.

¡Y tú cantas que mola lana!

La música es tu pasión. Eso no lo has olvidado, ¿verdad?

Música... Me suena esa palabra.

¿La música se come?

¡Horror, desdicha, tragedia!

¡Hemos perdido a nuestra vocalista!

¿Qué quieres decir? ¿Qué es el fin de los Turulecos?

(Beatbox)

# Lo que más nos gusta hacer # es jugar, cantar y bailar.

# La memoria recuperé. # La memoria recuperó.

# Y por fin podemos cantar. # Y por fin podemos cantar. #

¡Turu, has vuelto! ¡Eres tú otra vez!

¡Has recordado nuestra canción! ¡Has recordado nuestra canción!

Claro que soy yo.

Os dije que nunca podría olvidar algo tan pegadizo.

Ahora que he recuperado la memoria... ¡A tocar!

(TODOS) ¡Bien!

¡Con todos ustedes... Turu y los Turulecos!

(Beatbox)

# Lo que más nos gusta hacer

(RITMO Y COMPÁS) # Lo que más nos gusta hacer

# es jugar, bailar y cantar.

(RITMO Y COMPÁS) # es jugar, bailar y cantar.

# Y te vas a sorprender.

(RITMO Y COMPÁS) # Y te vas a sorprender.

# Hacemos beatbox, hacemos rap.

(RITMO Y COMPÁS) # Hacemos beatbox, hacemos rap.

# Este ritmo es el mejor.

# Muevo las caderas, # esto es hip hop.

# Sacudo todo el cuerpo, # como me divierto.

# Pata, patita. Bailar es positivo.

# Todo me da vueltas # como en un tiovivo.

# Una vuelta aquí, una vuelta allá.

# Que alguien me detenga, # ya no puedo más.