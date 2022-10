Turu y el swing

(Música rock)

# Turu y los Turulecos.

(Risas)

# Turu y los Turulecos. #

(Risas)

(CANTA)

¡No, Turu! Entras siempre un poquito tarde.

¿Lo ves? ¡Tiene que quedar perfecto!

Venga, ¡desde arriba otra vez!

Vale, vale...

(CANTA) (BALA)

¡Que no, Compás!

¡El ritmo tiene que ser más swing! ¡No lo haces perfecto!

Mira, es así.

¿Me estás escuchando? ¿Qué?

(GRITA) ¡Presta atención, oveja!

¡Concentraos! (ERUCTA)

¡Qué desastre!

¿Es que tengo que hacerlo todo yo para que quede perfecto?

(IRONÍA) Sí, pues igual sí.

Vale, ya es suficiente.

Estando solo y aburrido un buen rato,

Ritmo habrá aprendido la lección y podremos ensayar.

Es tan perfeccionista que a veces su perfección

me imperfecciona imperfectamente.

Ritmo, ¿ya estás más tranquilo?

¿Eh? No está... Y tampoco mi micrófono.

Qué raro...

A mí no me mires, no me lo he comido...

¿Seguro...?

(SIN VOCALIZAR) ¡Yo no he sido! A mí también me faltan

el bombo y los platillos.

Aquí está pasando algo.

Sí, alguien que no soy yo se está comiendo los instrumentos.

Sí, Compás, nos enfrentamos a un misterio.

Y si hay un misterio, nosotras lo resolveremos.

Seremos... ¡detectives!

Atardecía en la vieja granja...

Algo olía mal en aquel asunto,

pero seguro que buscando las pistas llegaremos...

¿No oyes como una voz?

¡Pues claro que la oigo! Son mis pensamientos en alto.

Así es como lo hacen en las pelis viejas de detectives.

¡Mola lana!

Oye, ¿y por qué está todo en blanco y negro?

Porque así es más misterioso.

¡Es verdad! La madera sabe más misteriosa.

(Música)

¡Nuestros instrumentos! ¡Vamos!

(RÍE) (TARAREA)

(BALA)

(Música)

Eh...

Lo notáis, ¿eh?

¡Ahora sí suena perfecto!

¡Ya veis que no os necesito!

(TARAREA)

Fin del misterio.

(BALA) ¡Anda! Todo es de colores como antes.

No, Compás, ¡ya nada es como antes! ¿No te das cuenta?

Ritmo no nos necesita, es el fin de la banda...

A menos que...

A que mola mi canción, ¿eh?

¿Eh? Sí, mola lana...

Digo... Creo que no suena del todo perfecto.

¿Qué tal un poco más de batería?

¡Buena idea!

(RISA NERVIOSA)

Está genial. ¿Sabes cómo sería perfecto?

Con un contrabajo.

Vaya, pues sí... ¡Pues ahora vuelvo!

(RISA NERVIOSA)

¡Bravo, bravo!

Uy, bastante perfecto, pero todavía le falta swing.

¡Con un piano sería mucho más perfecto!

Sí, puede ser... Es verdad, pero...

¡Está perfecto! ¡Eres un verdadero cerdo-orquesta!

Aunque aún le falta algo...

¿El qué?

(GRITA) Me pesa mucho...

El misterio de los instrumentos estaba resuelto.

Solo faltaba que Ritmo nos dijera...

(GRITA) ¡Socorro!

Vamos, ¡rápido!

¿No es capaz de liberarse él solo con lo perfecto que es?

¡Ayudadme, estoy atrapado!

Igual es que no es tan tan perfecto...

Por favor, os necesito. ¡Sacadme de aquí!

¡Lo siento! No merece la pena ser perfecto.

Es... agotador.

Te sacamos de aquí y nos vamos a cantar como siempre, ¿vale?

Vale...

Con todos ustedes...

¡Turu y los Turulecos!

# Chu, chubidubi, # chup, chubidubi, chup.

# Cómo agota ser perfecto, # prefiero confiar en mí.

# Disfrutar con mi instrumento,

# así es como lo aprendí.

# Mejor que la perfección

# es que haya diversión.

# Yo elijo divertirme.

# Este swing suena genial.

# Y vibrar junto a mi banda # y reírme sin parar.

# Como salga, # con el alma es fenomenal.

# Chu, chubidubi, # chup, chubidubi, chup.