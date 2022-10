Turu y la música electrónica

(Música rock)

# Turu y los Turulecos.

# Turu, Turulecos.

# Turu y los Turulecos.

(Risas)

# Turu y los Turulecos. #

(Risas)

¡Ajá! ¡Aquí está por fin mi pedido!

Una tostadora nueva, ¡mola lana!

¡Que no! Es mi nuevo amigo robot.

¿Y qué gracia tiene esta chatarra? Eso lo sabremos... ¡ahora!

(SE ASUSTA)

(BALA) Un animal de globo, bah.

Mirad, además hace tostadas.

¡Tostadas robóticas!

Sí, sí, muy bonito, pero ya basta.

Ale, ¡es hora de ensayar!

Claro, voy enseguida, me quedaré unos minutos más

jugando con mi nuevo amigo.

Vale, ¡pero no tardes!

(GRUÑE) Más de una hora esperando para ensayar y no viene.

A ver qué está haciendo.

Vaya, ¡por fin he comprendido las matemáticas avanzadas!

¡Guau! Digo... (BALA)

¡Bah! No es tan difícil, Compás.

Son... esto... números y letras.

¡Guau! ¡La foto va a quedar genial!

¡Mira! También es un buen fotógrafo, ¿eh?

¡Bah! Seguro que sale borrosa.

¡Además eres músico!

¡Eres todo lo que necesito! ¡No hay otro cómo tú!

¡Esto sí que es serio, Compás!

No solo nos reemplazará como amigos,

también como miembros de Los Turulecos...

¡Tenemos que hacer algo ya! ¡A la orden!

#Tú eres mi favorito, el mejor amigo del mundo...

(TOSE) Se te están subiendo las plumas a la cabeza, Turu.

¡Te has perdido el ensayo! Y todo por ese robot.

Que por cierto, no es para tanto.

¡No hay nada que nosotros no hagamos mejor que él!

Bueno, no sé, yo...

¡Mira y aprende, tostadora!

(AÚLLA)

¡Fantástico!

¡Suerte de principiante!

A ver qué tal se te da... ¡esto!

¡Tarán!

¡Sí, eres el número uno!

(RÍE) A partir de ahora, te llamaré Superamigo.

Se acabó todo, adiós gallina y adiós grupo.

(SE EXTRAÑA)

¡Ajá!

Olvida lo que he dicho.

¡Esta es nuestra solución, Compás!

(RISA MALÉVOLA)

(RÍE)

Bueno, bueno...

¿Qué tal con tu amigo el robot, Turu?

¿Sigue igual de...? ¿Listo, amable y buen amigo?

Pues sí, justo ahora íbamos a jugar...

¡Vamos!

Qué raro, nunca había hecho eso...

Ni eso.

(CACAREA) (GRITAN)

Uy...

Mejor amigo, ¿te sientes bien?

(GRITA) ¿Qué te ocurre?

¿Cuál es el problema, Turu?

¿No era tan bueno tu amigo?

(GRITA) (RÍE)

(GRITA)

¡Se ha vuelto loco! ¡Todo es culpa nuestra!

Hemos hecho que tu robot funcione mal.

No queríamos perderte como amiga, perdónanos.

No, amigos, no es culpa vuestra. No debí dejaros de lado.

Si no estuviéramos huyendo de un robot, os daría un abrazo.

Pues yo ya no puedo correr más

y un abrazo sería un gran final para Los Turulecos.

Sí, ¡abracémonos!

(TODOS) ¡Bien!

¡Nuestro abrazo ha arreglado a Superamigo!

¡Mola lana! ¡Sí!

¡Esto hay que celebrarlo con una canción! ¡Vamos!

Con todos ustedes...

¡Turu y los Turulecos!

(Música electrónica)

(ROBOT) # Reír, correr, # saltar, soñar.

# Juntos mola mucho.

# Correr, cantar, jugar, viajar.

# Juntos mola mucho.

# Hola, Turulecos, yo soy un robot.

# Atentos al mensaje # que os quiero dar:

# No dejéis de lado nunca a un amigo.

# Repetid conmigo, # bailad hasta al final.

# Que no se ponga triste # y que no esté solito.

# Bailar, cantar, jugar, viajar.

# Juntos mola más...#