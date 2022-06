(Música créditos)

(Música cabecera)

(Música suave)

Fíjate bien, Pat.

Si muevo esta pieza mi peón se come el tuyo.

(RÍE) ¡Eh, Hoodie! ¡No hagas trampas!

(DULCE) Eres un desastre con patas. Así no se juega, gatito.

(Trinos)

¿Lo habéis oído? ¡Qué canto más bonito!

¡Oh! ¡Se ha ido! ¡Espera, tengo una idea!

La mejor forma de atraer a los pajaritos

es dándoles comida buena. Como tú y las salchichas.

¡Oh! Se me olvidaba el agua. Vigila el comedero...

y ladra si el pájaro vuelve.

(Música suspense)

(Música acción)

(RÍE)

(RÍEN)

(Gas)

(RÍEN)

(Explosión)

(MAÚLLA)

¡Fíjate! ¡Estaba hambriento!

¿Por qué no me has llamado, Pat? Voy a por más semillas.

No te muevas. Ahora vuelvo.

(Música suspense)

(Trino)

¡Ou!

(Música acción)

(GRUÑE)

(MAÚLLA)

(TRINA)

¡Ah! ¡Ha vuelto! ¡Es un loro pequeño!

¡Papi, ven, rápido!

(MAÚLLA) (GRUÑE)

¿Estás segura de que es un loro? Sí, lo he buscado en tu libro.

Era precioso. Quizá se perdió mientras migraba.

Voy a hacerle una foto. Buena idea.

Si fotografías un pájaro raro serás una estrella.

-¿Eh? (RÍEN MALVADOS)

(LADRA)

(Música tensión)

(Golpe)

(MAÚLLA)

(Música tensión)

(LADRA)

¿Dónde estás? ¡Pajarito! (TRINA)

(RÍEN MALVADOS)

Jo, qué pesados son...

Solo me interesa el loro, no unas feas palomas.

¿Eh?

Oh... Genial... Ya se ha ido. (BALBUCEAN)

(TRINA)

(Ruidos de pelea)

(LADRA)

¿Ah?

(Música acción)

(IMITA TRINO) (RÍEN)

(Imitación de trino)

(Obturador)

¿Pero qué son estas cosas?

¿Un concurso de pájaros feos o qué?

(Música suspense)

(Trino)

(Golpe)

¡Au!

(RÍEN)

Um...

Ajá...

(Música acción)

(GRUÑE)

(Música tensión)

¡Ah!

(Golpe)

(RÍE MALVADO)

(Música acción)

(GRITAN)

(Música suave)

(TRINA)

(LADRA)

Oh, Pat, lo has encontrado. ¡Rápido, mi cámara!

(TRINA)

(Obturador)

A todos les va a encantar mi foto.

(TRINA)

¡Adiós, Tirouli!

¡Buen viaje!

Mira, papá. Mamá ha subido mi foto en Bufbook

y se va a hacer viral en internet. ¡Vaya! ¡Tienes 100 000 visitas!

¿A que son monísimos?

(RÍE) (MAÚLLA)

(GRITA ENFADADO)