Pat el perro - La página voladora

(Música)

(Viento)

(BOSTEZA)

Madre mía, he trabajado toda la noche.

Bueno, ha quedado genial. ¡Oh!

¿Es la última página del Regreso del Bulcor?

¿Puedo leerla, puedo leerla? Aún tengo que colorearla.

Ya me conoces, hasta que no termino la página,

nunca se la enseño a nadie. ¿¡Eh!?

Ni siquiera a mi familia. ¡Oh! ¡Porfa, porfa!

¡El mejor papi del mundo y del universo!

¡Porfa, quiero saber qué pasa!

(RÍE) No, no, no Lola, ten paciencia.

(BOSTEZA) Ahora necesito echar una cabezadita.

(Ronquidos)

¿Quieres jugar fuera? (LADRA)

(Viento)

Pat, necesito saber que le pasará al monstruo del espacio.

(Viento)

¡Ay! No podré jugar la emoción.

¡Yo sólo quiero leer la última página del cómic de papá!

(RONCA)

¡Pat, sígueme! (LADRA)

(RONCA)

Sólo echaré un vistazo, nada más.

Así que tú vigila, gracias amiguito.

Vale, a ver. ¡Cómo mola!

(RONRONEA)

(Viento)

(MAÚLLA)

(Viento)

(LADRA)

(Viento)

¡Oh, no!

¡No, no, no!

(LADRA)

¡Qué pesadilla!

¡Papá se enfadará mucho conmigo, tendrá que empezar de nuevo y...!

¡Eh!

Espera, a lo mejor podría dibujar yo la última página.

Papá me enseñó a hacerlo.

Primero hay que hacer los cuadros, y luego lo demás saldrá sólo,

¿verdad, Hoodie?

(Viento)

(Música)

(CACAREA)

(Timbre)

(LADRA)

-¡Mi cometa!

(LADRA)

(RONCAN)

(Golpe)

(GRUÑEN)

¿Qué te parece?

¿Da mucho miedo este monstruo?

(BOSTEZA)

Me lo tomo como un "No".

(Música)

(Ruidos)

(Gruñidos)

(RONCA)

¡Oh, no, se va a despertar pronto!

¡Corre Lola, corre!

(GIMOTEA)

(Gruñidos)

(Música)

(Gruñidos)

Lola, ¿Cuánto he dormido?

Oye, ¿qué haces en mi despacho?

Papi, tengo algo que contarte.

Bueno, verás, es sobre la última página de tu cómic.

¿Qué?

(GIMOTEA)

¿Qué le ha pasado a la última página, le ocurre algo?

Tardé mucho en dibujarla. ¿Qué ha pasado?

¡Oh! Menos mal, aquí está.

Ah, ¿sí?

El viento debe de haberla traído de vuelta,

aunque nunca salió de la carpeta.

¿De qué estás hablando?

En fin, de igual, esta no me sirve.

Oye, ¿qué es todo esto?

¿Lo has dibujado tú, cielo?

Está muy, muy bien.

Y se me ha ocurrido una idea, ¡podemos dibujar un cómic juntos!