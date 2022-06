Una estrella nos visita

(Música cabecera)

(AÚLLA)

(RONCA)

(GRITA)

Un día entero con él, es el mejor día de mi vida.

¿Un día con quién?

Con Justin Bieberley, mi ídolo.

El concurso en el que participé eligen a un afortunado

para pasar un día con su estrella favorita.

¡Y he ganado! Sí, Pat.

Pasaré el día con Justin, pasaré el día con Justin.

Anda, tenemos un problema.

Justin es alérgico al pelo de perro.

Mm...

Lola, porque no...

Anda, pues sí, buena idea.

Pat, tú y Hoodie podéis ir a jugar con... Tank.

Mm...

No te preocupes, Lola.

Cuidaremos bien de ellos, ¿verdad, Tank?

(GRUÑE)

Genial, adiós. Gracias, Víctor.

Juega con ellos y que no vuelvan antes de tiempo.

Justin es alérgico.

No me extrañaría que no llegues a conocer a Justin

porque voy a ser el niño más molón de toda la ciudad.

Tú vigílale, yo cuidaré a nuestra estrella.

No permitiré que Lola pase el día con él.

Va a llegar. Tengo que darme prisa.

Espero que no sea alérgico al chocolate.

Qué ganas tengo de que llegue.

Es el momento, Víctor.

Hola. ¿Lola vive aquí?

Sí. Pero la pobre no puede salir. Está muy enferma.

Puedes pasar el día conmigo. A ella no le importa.

Sonríe. A ver ese "selfie".

Sígueme, empieza la diversión.

Y aquí está la piscina. Qué pasada, ¿eh?

(Música)

No ha venido, es el peor día de toda mi vida.

(Música acción)

(AÚLLA)

(Estruendo)

Bien, está muy caliente.

(LADRA)

Oh, no, no podéis jugar aquí. Justin va a venir.

Fuera, fuera. Id otra vez con Víctor.

¿Así cuidas tú de ellos?

Oh, perdona, se habrán escapado a mis ojos de águila.

Lo siento, nos vemos.

Te dije que los vigilases. No es tan difícil, ¿no?

Víctor, ¿algún problema? No, no.

Lo tengo todo bajo control. Y tú bien atento.

(GRUÑE)

(RÍEN)

(Música acción)

(LADRA)

¡Au!

(RÍE)

(RÍEN)

(RONRONEA)

¿Dónde se habrá metido?

Ah, estos famosos, cómo son.

En MyBook. Cómo mola, Justin.

Sí, una pasada.

(GRUÑE)

(Golpe)

(AÚLLA)

(CACAREA)

Yo molo, dame una oportunidad.

Sé que eres un chico muy molón, Víctor, de verdad.

Pero es que tengo que irme.

Eh, aquí.

Pero el contrato decía un día entero.

Ya, sí, pero es que tengo que irme a planchar la gorra. Nos vemos.

Oh...

(Música acción)

Cuidado con el perro.

Pobrecito, está herido.

Víctor ha subido nuevas fotos en su MyBook.

¿Eh? ¿Está con Justin? ¿En su casa?

¡Oh, no, se ha equivocado!

Espera, no te muevas. Tranquilo.

¿Pat? ¿Pat?

No te preocupes, Lola, es fuerte, estará bien.

¿Lola? ¿Justin?

Está bien, solo ha sido un susto. Es un perro muy simpático.

Creía que eres alérgico a los perros.

No te creas todo lo que dicen.

Me encantan, pero no puedo tener uno al estar siempre de gira.

Me alegro mucho de que estés aquí. No paro de escuchar tus canciones.

¿Quieres pasar la tarde conmigo?