Buen chico

(Música cabecera)

¿A que es genial? Dirección asistida,

llantas de carbono, inducción térmica,

superpotente y supercaro.

Sí, sí, muy chulo, pero me dijiste que podría jugar con él

hace dos horas.

(SE ASOMBRAN)

Espera tu turno y fíjate en lo mejor.

¡Eh! ¿Qué le pasa?

Está fuera de control.

(Música tensión)

(GRUÑE)

(SE ASOMBRAN)

Ay...

Lo tengo, lo tengo.

(Golpe)

Au...

(LADRA)

No, me he dislocado la rodilla. He perdido mi coche por tu culpa.

No, no ha sido culpa suya.

Vamos a casa, hay que mirar esa rodilla.

¿Y qué pasa con mi coche?

No te preocupes, lo encontraremos.

(SOLLOZA)

(Música animada)

(Motor)

(Timbre)

(ARRANCA)

(Claxon)

(Música acción)

Tienes suerte de tener a Pat. Yo tengo un perro tonto.

Anda ya.

El otro día estábamos viendo una peli sobre dinosaurios

y destrozó mi tiranosaurio Rex.

El muy cabezón se comió un kilo de peluche.

Ah, puede que quisiera protegerte.

(Música acción)

(GRUÑE)

(Motor)

(Cláxones)

(GRUÑE)

(Música tensión)

Oh...

(RÍEN)

(Música acción)

¿Eh?

Esto no es un bufet libre.

(Música animada)

¿Desde cuándo tienes a Tank? No sé, desde que era pequeño.

Igual que Pat. Era monísimo cuando era un cachorro.

Dormía con las patas hacia arriba y ladraba así:

"Guau, guau".

Igual que Tank, él aún lo hace.

Siempre está durmiendo en mi cama, revolcándose con mi pijama.

Una vez hasta lo encontramos en la lavadora.

Es muy importante para ti.

(Música acción)

(Cláxones)

(Continúa la música)

(Pitido)

(LADRA PREOCUPADO)

(GRITA)

(GRUÑE)

(RÍEN)

(CLOQUEA)

(Música acción)

(GRUÑEN)

(GRITAN)

(RÍE)

(Música animada)

(GRITA)

(Golpe)

He sido muy duro con él, ojalá pudiera...

¿Decírselo?

¡Tank! ¿Has encontrado mi coche? No tendría que haberte gritado.

Eres un buen perro.

Ven aquí, Pat, lo has hecho muy bien.

(Golpe)

(INTENTA PIAR)