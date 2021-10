Lunnis - Lunnis de Leyenda - Hedy Lamarr

# Cada persona puede ser tantas cosas

(Música)

(NARRADOR) "Hoy: Hedy Lamarr".

Ay, pero chicos...

No me habíais dicho que se había adelantado el carnaval.

Qué va. En el cole nos han dicho que teníamos que disfrazarnos

de lo que quisiéramos ser de mayores.

Claro, por eso vas de astronauta, ¿no?

Sí. Sí.

Porque voy a ser la primera en llegar hasta el Sol.

Ay, qué lindo, Lupita.

Pero, un consejo, mi niña...

Tendrás que ponerte dos capas porque, si no, te vas a achicharrar.

(RÍEN)

Luchito, No me habías dicho que quería ser un gran cocinero.

Bueno, no sé... Pero como me gusta tanto comer...

Seguro que se me da muy bien. (RÍE) Seguro.

Pues yo... Yo... Yo quiero ser "cientrífrica".

Voy a curar todas las enfermedades del mundo.

Me parece muy bien, mi niña, pero se dice científica.

Pues eso. "Cientrífrica". Ay, mi amor...

Lublú, ¿por qué no estás disfrazado? Pues porque yo quería ser dos cosas

y en el colegio solo me dejan elegir una.

(RÍEN)

¿Pero cómo vas a ser dos cosas a la vez, Lublú?

¡Claro que sí! Lublú y vosotros podéis ser lo que queráis.

Por ejemplo, policía y deportista. O camionero y cantante.

Claro. Claro que sí.

Espera, espera, que me estoy acordando ahora de la historia...

¡Sí! De una chica que llegó a ser muy famosa en Hollywood,

sí, una gran actriz, y gran inventora. Mirad.

(Música)

"Muy joven, Hedy Lamarr, destacó por su gran inteligencia.

Soñaba con convertirse en una importante ingeniera.

Pero enseguida descubrió el mundo del cine

y cambió los libros por las cámaras.

Sus dotes para la interpretación y su gran belleza

la hicieron saltar a la fama al instante,

pero una de sus películas no acabó de gustar a sus padres.

Temían que por su reputación nadie quisiera casarse con ella,

así que la obligaron a contraer matrimonio

con un comerciante de armas.

Hedy era muy infeliz.

Su marido no la dejaba salir de casa sin él.

Se pasaba el día escuchando aburridas reuniones

sobre armas secretas que vendía a Hitler y sus amigos.

Hasta que un día Hedy aprovechó un despiste de su marido

y se escapó por la ventana.

Viajó a Hollywood, la capital mundial del cine,

donde la recibieron con los brazos abiertos.

Entonces la guerra estalló en Europa.

Para ayudar a su gente contra los terribles nazis

Hedy decidió acabar sus estudios de ingeniería

y contar al ejército

todos los detalles de las armas secretas

que su marido les había vendido.

Aunque la información era muy valiosa,

ellos solo la querían por su fama y belleza.

Hedy se pasaba los días convenciendo a la gente

de que donara dinero a cambio de un beso suyo.

Sin embargo, por las noches, se encerraba en su habitación

tratando de inventar algo que les ayudara a ganar la guerra.

Por entonces los aliados tenían un serio problema con sus submarinos.

Cuando uno de ellos lanzaba un torpedo,

una señal de radio les permitía dirigirlo contra los enemigos...".

(Música tensión)

"Pero en cuanto estos descubrían la frecuencia de la señal

se hacían con el control del torpedo

y lo mandaban de vuelta contra el submarino".

(Música)

"Hedy tenía que hacer algo, pero ¿cómo?

Una noche dio con la solución

en medio de un concierto un tanto particular.

Un montón de pianos sonaban todos a la vez

sin que nadie los tocara.

El músico George Antheil

había inventado una forma de sincronizarlos.

Hedy y George comenzaron a trabajar día y noche

hasta que encontraron una solución.

Ahora los torpedos podían ser dirigidos

por una señal de radio que cambiaría constantemente de frecuencia.

Así los enemigos no la interceptarían.

La idea era brillante.

Pero cuando se la mostraron al ejército decidieron olvidarla

en el fondo de un cajón.

Decían que era demasiado compleja de realizar.

Hedy continuó trabajando como actriz de fama mundial

a la vez que seguía desarrollando grandes inventos.

Años más tarde, con la llegada de la electrónica,

el invento de Hedy fue rescatado del olvido

utilizándolo para desarrollar los sistemas de Bluetooth o Wi-Fi

que todos usamos cada día".

-¿Habéis visto?

Así fue como Hedy Lamarr no solo se convirtió

en una de las grandes actrices de la época,

sino también en una gran ingeniera.

Jo, tienes razón.

Entonces...

Yo quiero ser cocinero y pintor.

¡Y yo astronauta y futbolista!

Y yo quiero ser "cientrífrica" y piloto de cometas.

(TODOS) ¡Científica! ¡Se dice científica!

Pues lo que yo he dicho: "cientrífrica".

Chicos, chicos. Lo he conseguido. Adivinad qué quiero ser de mayor.

No me lo digas. ¡Policía! Sí, sí.

¿Pero no quería ser dos cosas a la vez?

Ay... Bueno, sí. También quería ser piloto de coches de carreras.

Pero he venido tan rápido que me he puesto una multa yo solo.

(RÍEN)

¿Y qué problema hay?

Que como no podía pagarla me he arrestado a mí mismo...

¡Y ahora no me puedo quitar las esposas!

(RÍEN)

Por fin lo he conseguido.

-¿El qué?

-He acabado la universidad.

¿Quién dijo que las guapas no podían ser listas? ¿Eh?

-Felicidades.

Ahora ya solo te falta ser guapa.

-¿De verdad? ¡Me crispas las orejas!

(Música)

# Hedy era una inteligente # y bella actriz.

# Se casó obligada # con un comerciante de armas ruin.

# Hasta que un buen día, # por una ventana se escapó.

# Desde Austria hasta Hollywood # Hedy Lamarr huyó.

# Allí se fue convirtiendo # en una estrella

# mientras que en Europa # estallaba la guerra.

# Como desde muy pequeña # ingeniera quiso ser,

# además de trabajar de actriz # soñaba aprender.

# Estudió ingeniería # en la Universidad

# y por las noches se desvelaba # tratando de inventar

# algo que ayudase contra los nazis,

# pero hacerlo # no iba a ser tarea fácil.

# Cada persona puede ser tantas cosas

# Aunque todos la apreciaban # por su fama y profesión

# ella se empeñaba # en conseguir la solución.

# para que los nazis # ya no interceptaran la señal

# y los torpedos aliados # llegasen al rival.

# Hedy descubrió cómo sincronizarlos

# por sorpresa # en un concierto de piano.

# Cada persona puede ser tantas cosas

# Hedy siguió siendo actriz # de fama mundial

# y desarrollando ideas # que el futuro apreciará.

# y aunque aquel invento # se quedara en un cajón,

# con el tiempo ara el Wi-Fi # y para el Bluetooth sirvió.

(Música créditos)