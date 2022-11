¿Quién cuida de Chico?

(Música animada)

# Summer y Todd, ya es de día. # En su granja hay alegría

# ¡Qué felicidad da con amigos estar # en el lugar más bonito que hay!

# Llena de energía, # de ingenio y simpatía

# Te sientes como en la cima # ¡Summer y Todd en la granja feliz!#

(Mugido)

(Gallo cacarea)

(Conversaciones variadas)

(CACAREA) ¡Vamos, pequeñines, a comer!

Parecen hambrientos, ¿puedo ayudarte?

Cada mañana les doy de comer, ya estaba terminando.

Otro día será. ¡Que os divirtáis!

(Claxon)

¡Hola, Harry! ¡Cuántos caballos! ¿Necesitas ayuda?

Gracias, pero no hace falta. Me encanta cuidar de mis caballos.

Tengo una relación muy especial con ellos.

Ya entiendo. Iré a ver a Pico,

en el huerto siempre hace falta ayuda.

¿Quién es la calabaza más buena? Tú, claro. ¡Eres la mejor!

Buenos días, Summer. ¿Qué haces aquí tú sola?

Quería dedicar el día ayudar a algún amigo,

pero parece que nadie me necesita.

(LADRA)

-(GRITAN ASUSTADOS)

-(JADEA Y LADRA)

-Podrías ayudar adiestrando a ese perrito.

¡Oh!

(RÍE) Ya vale...

No necesito lavarme.

Pero tú sí necesitas a alguien que te cuide.

(LADRA)

¿De dónde has salido? ¿Dónde está tu familia?

(LADRA TRISTE) No encuentro a mi familia.

Según esto te llamas... ¡Chico!

Tranquilo, Chico, vamos a buscar a tu familia.

De entrada te vienes conmigo.

Ha aparecido de la nada y se llama Chico.

Es una monaaada.

Y no para quieto ni un segundo.

Sin un buen adiestramiento será un perro muy travieso.

Mientras buscamos a su familia le puedo adiestrar.

(Golpe)

(PREOCUPADA) ¡Mi aceite de oliva!

¡Brinco, hop!

Chico, no se tiran cosas al suelo. Está mal.

(LLORIQUEA)

-(SE ENTERNECEN) Oh...

Mientras buscamos a su familia podríamos enseñarle

a ser un perro pastor. ¡Es una idea genial!

¡Vamos al corral!

(Música alegre)

(LADRA) ¡A jugar!

¡Oh, qué horror! Pobres ovejas...

(Ladridos)

(GRITA)

(Golpe)

(CHICO LADRA) ¡A jugar!

Chico, no está bien perseguir a las ovejas.

(LLORIQUEA)

-(SE ENTERNECEN) Oh...

Es una monada, pero quizá demasiado travieso para mis ovejas.

Empecemos con animales más pequeños como las gallinas.

Espero que funcione.

¡Hola, Summer! (CACAREA)

-(LADRA) ¡A jugar!

¡Salto!

(LADRA) ¡Salto!

¡Oh, no! ¡Chico, quieto!

Tal vez no sea yo la que deba cuidar de él.

Es muy complicado.

A veces solo es cuestión de cambiar el enfoque de las cosas.

(DORIS CACAREA)

¡He tenido una idea!

Todd, ¿puedes ayudarme?

Por supuesto. ¿Qué has pensado?

Construir una pista de obstáculos.

(ENTUSIASMADO) ¡Hecho!

(Silbato)

Chico, ¿estás preparado para divertirte?

¡Vamos, salta por los arcos!

(LADRA CONTENTO)

(Silbato)

Ahora a por las vallas.

Atraviesa el túnel y empieza de nuevo.

(LADRA CONTENTO)

¡Lo hemos conseguido, sí!

(CONTENTOS) ¡Sí!

-¡Estás aquí! ¿Dónde te habías metido?

Me tenías muy preocupada.

-(LLORIQUEA)

-(SERIA) No me vengas con esa carita de pena, jovencito.

-Perdona, mamá. Jugaba con Summer y sus amiguitos.

Tú debes ser la madre de Chico. Lo siento, ha sido culpa mía.

Antes me lo he llevado de la charca. No tienes la culpa.

Siempre se aleja sin avisar.

En la granja todos tenían a alguien a quien cuidar

y yo no quería ser menos. He encontrado a Chico

pero me ha dado más trabajo del que esperaba.

A mí me parece que lo has hecho muy bien.

Además siempre podemos venir de visita.

De vez en cuando me va bien un descansito.

En la granja cuidamos los unos de los otros

porque somos una gran familia feliz.

(LADRA) ¡Familia, a jugar!

(RÍE) Creo que Chico está de acuerdo.

Enhorabuena a todos.

Solo queda una cosa por hacer.

Es la hora del... ¡Baile del perrito!

(Música animada)

(TODOS RÍEN)