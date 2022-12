(Música animada)

# Summer y Todd, ya es de día. # En su granja hay alegría.

# ¡Qué felicidad da con amigos estar # en el lugar más bonito que hay!

# Llena de energía, # de ingenio y simpatía.

# Te sientes como en la cima.

# ¡Summer y Todd en la Granja Feliz! #

(Mugido)

La ardilla Sara.

(Gallo cacarea)

¡Buenos días a todos!

Hoy vamos a hacer... ¡La gran limpieza de otoño!

En la ciudad tenía un pequeño jardín y una vez al año lo rastrillaba.

¡Genial, los frutales nos necesitan!

(RÍEN)

(Música alegre)

Fijaos...

Con tantas hojas, las plantas no reciben suficiente sol.

(TRISTE) Oh... pobres plantas.

¡Vamos, todos a rastrillar!

(Música animada)

No son solo hojas, también hay todo tipo de restos:

ramitas, piñas y, por supuesto, bellotas.

¿Ahora qué, Todd? ¿Qué hacemos con todo esto?

¡Yo tengo la solución ideal!

(RÍE) ¡Tachán!

¿Qué es eso?

Es... un cubo de compost.

Colocamos las hojas y los deshechos aquí dentro,

y este aparato lo va a convertir en compost.

¿Compost? Es la primera vez que lo oigo.

Es un abono sano y natural para las plantas.

¿Echamos todas las hojas? (SE ASUSTA)

¿Qué ha pasado?

No tengo ni idea, tendremos que empezar de nuevo.

(RÍE)

¡Cuántas hojas!

(DESANIMADO) ¿Otra vez?

¡Allí!

(Ruidos)

¡Brinco, hop!

(LA ARDILLA GRITA)

Espera, solo queremos hablar contigo.

¡Eh, ven aquí!

(Música animada)

(MAMÁ GATA) ¡Cuidado!

(DORIS CACAREA)

¡Lo sieeento!

¡Oh!

¿Una bellota?

¡Las hojas!

¡Brinco, hop!

¡Pico, espera!

¡Oh, no!

¿Estás bien?

No queríamos asustarte, estabas recogiendo bellotas.

Pensábamos que nos estabas destrozando los montones de hojas.

No, tenía tanta prisa que no me di cuenta.

Por cierto, soy Sara.

Perdona que te pregunte, Sara, ¿A qué viene tanta prisa?

Acompañadme, os lo mostraré.

Las ardillas debemos almacenar muchas bellotas

antes del invierno, tienen que durar hasta la primavera.

¿Todd, podemos ayudarla de algún modo?

¿Cómo vamos a ayudar a Sara, rastrillar

y arreglar mi cubo del compost al mismo tiempo?

Recuerda, Pico, que todos los problemas tienen solución.

Sara, ¿puedes coger este rastrillo un momento?

Y ahora ve a por las bellotas.

(SORPRENDIDA) ¡Oh!

(CONTENTA) Con ese método recogeremos las hojas al instante.

Sí, y si nos ayudas con el rastrillo

podrás quedarte con todas nuestras bellotas.

(CONTENTA) ¡Sí, trato hecho!

(Música animada)

Parece muy divertido, probemos nosotras.

(Golpe)

(GRITA DIVERTIDA)

¡Ay!

Con tanto giro acabo de tener una idea.

Os espero en el granero.

¿Qué estará tramando?

Todd siempre construye unos inventos fantásticos.

Llegáis justo a tiempo.

He reconvertido el viejo cubo de compost de Pico

para que haga el compost mucho más rápido que antes.

(ENTUSIASMADO) ¡Sí, probémoslo!

El secreto es la rotación. Dale a la manivela.

Y con el compost que hemos hecho de las hojas,

nuestras plantas tendrán el mejor alimento.

Ahora solo falta una cosa.

Las bellotas para Sara.

¡Tal como prometimos!

(CONTENTA) ¡Bellotas!

Por fin no queda una sola hoja en la granja.

¡Enhorabuena!

Ahora solo queda una última cosa.

Es la hora del... ¡Baile de las Hojas!

(Música animada)